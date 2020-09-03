Ersin Destanoğlu: 'Sergen hocanın güvenini boşa çıkarmam'

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, genç yaşına rağmen kendisine forma şansı veren teknik direktör Sergen Yalçın’a duacı...
"BEŞİKTAŞ HAYALİMDİ"Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrılan genç eldiven şu açıklamaları yaptı: “Bunun için hocamıza teşekkür ediyorum. Önümüzde Andorra maçı var. Onun için iyi hazırlanıyoruz. Pandemiden sonra Sergen hocam bana şans verdi. Ben de Sergen hocamın bana güvenini boşa çıkarmamaya devam edeceğim. Takıma karşı tutumu da çok iyi. Bana olan güvenini iyi oynadığımda da kötü oynadığımda da dile getiriyor. Birebir iletişimi de çok iyi olan bir teknik direktör. Umarım onunla birlikte büyük başarılar yakalarız. Beşiktaş formasını giymek hayalimdi. Taraftarımıza, hocamıza, kulübümüze ve armamıza layık olmaya çalışıyorum.”
Galatasaray, son olarak 24 Erzincanspor'da forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer KAP'a bildirildi.
Hes Kablo Kayserispor, Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Aaron Justin Lennon'u kadrosuna kattı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan ile kıran kırana bir maç oynayacaklarını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, siyah-beyazlı takımda çıkış yakalamak istediğini söyledi.
Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, çok mutlu olduğunu, sarı-kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet etmek istediğini ifade etti.
Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye ile zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.