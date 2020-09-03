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aksam.com.tr
  • 03 Eylül 2020 Perşembe 08:00
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Ersin Destanoğlu: 'Sergen hocanın güvenini boşa çıkarmam'

Ersin Destanoğlu: 'Sergen hocanın güvenini boşa çıkarmam'

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AKŞAM

Ersin Destanoğlu, armaya ve kulübe layık olmaya çalıştığını belirterek, “Sergen hocamın bana güvenini boşa çıkarmamaya devam edeceğim” dedi.

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, genç yaşına rağmen kendisine forma şansı veren teknik direktör Sergen Yalçın’a duacı...

"BEŞİKTAŞ HAYALİMDİ"

Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrılan genç eldiven şu açıklamaları yaptı: “Bunun için hocamıza teşekkür ediyorum. Önümüzde Andorra maçı var. Onun için iyi hazırlanıyoruz. Pandemiden sonra Sergen hocam bana şans verdi. Ben de Sergen hocamın bana güvenini boşa çıkarmamaya devam edeceğim. Takıma karşı tutumu da çok iyi. Bana olan güvenini iyi oynadığımda da kötü oynadığımda da dile getiriyor. Birebir iletişimi de çok iyi olan bir teknik direktör. Umarım onunla birlikte büyük başarılar yakalarız. Beşiktaş formasını giymek hayalimdi. Taraftarımıza, hocamıza, kulübümüze ve armamıza layık olmaya çalışıyorum.”

Milliler perdeyi açıyor

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