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  3. Ersel Uzğur: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Ersel Uzğur: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Ersel Uzğur: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında DG Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir‘i konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı. Demir Grup Sivasspor'da Teknik Sorumlu Ersel Uzğur, Başakşehir maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Uzğur'un yaptığı açıklama şu şekilde;

"2 maçtır gol atamıyoruz"

Sivasspor olarak iyi mücadele verdik. Takım savunması anlamında iyi örnekler verdik. Başakşehir gibi bir kadroya sanırım sadece 1 tane pozisyon verdik. Gol olabilecek pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Değerlendirseydik lig bizim için daha rahat geçecekti. 1 puan önemli. Başakşehir'e bundan sonra başarılar diliyorum. Biz de mücadelemizi sürdürmek ve gol atmak istiyoruz. 2 maçtır gol atamıyoruz

"Eksikliğini hissettik"

Robinho zaten herkesin beğendiği, kaliteli bir futbolcu. Hangi takımdan ayrılırsa ayrılsın eksikliği hissedilir. Biz de eksikliğini hissettik. Ama Diabate'nin katkılarıyla Robinho'yu aramamaya çalışıyoruz. Gelecek sene başka oyuncularla bu eksiklik de giderilir diye düşünüyorum.

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