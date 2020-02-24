Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks'tan tarihi başarı

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Ali Koç'un taraftarlara söylediği söz geceye damga vurdu Ali Koç'un taraftarlara söylediği söz geceye damga vurdu Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından başkan Ali Koç ile Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında maç sonrası arbede yaşandı. Gelen tepkiler üzerine protokol tribününden taraftarların arasına atlayan Ali Koç’un yaşanan kargaşa sırasında sarf ettiği sözler ise geceye damga vurdu.

Derbide gözlerden kaçan an! Terim'i itti ve... Derbide gözlerden kaçan an! Terim'i itti ve... Tarihe geçen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında Deniz Türüç ile Belhanda arasında yaşanan gerginlik sırasında teknik direktör Fatih Terim zor anlar yaşadı. Terim, Belhanda’ya doğru yürüyen Deniz Türüç’ü engellemek isteyince Türüç, tecrübeli hocayı sert şekilde itti. Terim yere düşmek üzereyken son anda doğruldu.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisinden şok sözler Fenerbahçe'nin eski yöneticisinden şok sözler Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, sarı lacivertli takımın 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından, yönetimi sert şekilde eleştirdi.

Ali Koç Fenerbahçe taraftarını tokatladı Ali Koç Fenerbahçe taraftarını tokatladı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.

Taraftarlar kendi futbolcusuna yabancı madde yağdırdı Taraftarlar kendi futbolcusuna yabancı madde yağdırdı Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 20 yıl sonra mağlup olduğu maçta Sarı-Lacivertli taraftarların hedefinde teknik direktör Ersun Yanal, yönetim ve 4 futbolcu vardı.

Fenerbahçe'yi kurtaracak formülü açıkladı Fenerbahçe'yi kurtaracak formülü açıkladı Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek hem 'Kadıköy Kabusu'na son verdi hem de ezeli rakibini şampiyonluk yarışında devre dışı bıraktı... Peki Fenerbahçe nasıl düzlüğe çıkar? Teknik Direktör Ersun Yanal ile yola devam edilmeli mi? Sarı lacivertli camianın efsane ismi Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye ligin kalan haftalarında uygulaması gereken acı reçeteyi yazdı. İşte detaylar...