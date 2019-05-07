Ocak ayından bu yana kulüpsüz olan Ersan Gülüm, Avustralya A-Lig'in yeni ekiplerinden Western United'a imza attı. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, Melbourne temsilcisine transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde dünyaya gelen Ersan Gülüm, daha önce ülkede Hume City FC ve Adelaide United ekiplerinde de forma giydi.

Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu, siyah-beyazlı ekibin dışında Manisaspor, Elazığspor ve Adanaspor'da da görev yaptı.