Erol Kaynar: 'Sergen Yalçın ile devam edilmeli'

Beşiktaş'ta iletişim ve basın danışmanlığı görevine getirilen Erol Kaynar'ın ayağının tozuyla yaptığı açıklamalar; siyah-beyazlı taraftarların gönlüne adeta su serpti. Best FM'de yayınlanan Gökhan Dinç ile Basın Tribünü programının konuğu olan Kaynar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sergen Yalçın ile Dorukhan Toköz'ün akıbetleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Çiçeği burnunda yönetici, Gökhan Dinç'in; 'Sergen Yalçın ile sözleşme yenilenecek mi?' sorusuna; "Sergen Yalçın'ın yapısını biliyorsun; özü, sözü bir... Şahsi fikrim; hocayla devam edilmesi yönünde... Nasıl genç hakemlere, genç oyunculara ihtiyacımız varsa; böyle genç teknik direktörlere de ihtiyacımız var. Beşiktaş olarak bu konuda istikrar sağlamamız gerek" karşılığını verdi.
"SERGEN YALÇIN İLE DEVAM EDİLMELİ"
Siyah-beyazlılardaki görev tanımını; 'İletişim ve basından sorumlu; başkan danışmanı' olarak tanımlayan Erol Kaynar, Dorukhan Toköz'ün durumuna da açıklık getirdi.
Başkan Ahmet Nur Çebi ile bu konuyu sohbet esnasında konuştuklarını belirten Kaynar, "Sohbet esnasında; Başkan ile Dorukhan'ın durumunu konuşuyoruz. O, bizim evladımız. Biz; Dorukhan'ı, Dorukhan da bizi seviyor... Şahsi kanaatim; Dorukhan'ın başka bir kulübe gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığıdır.
"DORUKHAN SON DERECE MUTLU"
Geçtiğimiz hafta cuma günü Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin davetiyle Ümraniye'ye gittim. Kulağımız delik zaten Ümraniye'de sürekli haberleri alıyorduk. Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta olmaktan son derece mutlu. Ayrılacağını zannetmiyorum. O, bizim evladımız" şeklinde konuştu.
Art arda gelen Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetlerine de değinen deneyimli yönetici, siyah-beyazlıların büyük takım refleksi gösterdiğini söyledi.
"BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ GÖSTERDİK"
Kağıt üzerinde herkesin Başakşehir ve Fenerbahçe'yi favori gösterdiğini hatırlatan Erol Kaynar, "Büyük takımsanız bu tip refleksleri vermeniz gerekir. Beşiktaş, büyük takım refleksi verip bu iki maçı da aldı. Kağıt üzerinde herkes Başakşehir ve Fenerbahçe'yi favori gösteriyordu. Ancak bu bizim işimize yaradı.
Beşiktaş'ı yok sayacak kadar karşı tarafı favori göstermek; takımımız tarafından büyük tepki ve devamında da etkiye neden oldu. İki galibiyette de Sergen Hoca'nın büyük katkısı var. Takımını çok iyi hazırladı. İki maçta da; takımın çok iyi konsantre olduğunu gördük.
"ONCA EKSİĞE RAĞMEN..."
Başakşehir de Fenerbahçe'ye karşı çok haklı iki galibiyet aldık. Açıkçası tereddütlerim de vardı. Öyle bir şanssız döneme denk geldik ki; biliyorsun 7-8 futbolcumuz Covid'li çıktı. Bir de üzerine; sakatlar ve cezalılar... O anlamda hiç de kolay değildi. Futbolcularımızı ve teknik ekibimizi canı gönülden kutluyorum. Camiamıza vermekle kalmadı tüm futbol dünyasına mesaj verdiler" ifadelerini kullandı.
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