Erol Bulut'un yeni yıl planı

Fenerbahçe, cumartesi günü Gençlerbirliği karşılaşmasından itibaren Süper Lig'de zorlu bir maratona başlayacak.
Sarı-lacivertliler bay geçeceği haftaya kadar 6 maç yapacak. Kanarya, bu 6 sınavın ikisinde evinde Beşiktaş ve Başakşehir'i ağırlayacak. Teknik Direktör Erol Bulut, özellikle bu iki güçlü rakibe karşı alınacak sonuçların, ligin gidişatına doğrudan etki edeceğini düşünüyor.
Genç çalıştırıcının "Bu 6 maçı kayıpsız atlatıp 18 puan alırsak ve yeni yıla lider girersek önümüz açılır" parolasıyla sarı-lacivertli takımı zorlu maratona hazırladığı belirtiliyor.
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz gün menajerinin ‘Devre arasında Beşiktaş'a dönmek istiyor' dediği Dusko Tosic'le ilgili açıklama yaptı. Torunoğulları, eski stoperleri için ‘Gündemimizde yok' dedi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch için görüşmelere başladı.
Bankalar Birliği anlaşmasını revize etmek için göreve geldiği günden bu yana görüşmelerini sürdüren Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi sona yaklaştı. Siyah-beyazlılarda hedef, yılbaşından önce imzaları atmak.
Alp Yalman, “Zamanından önce yapılacak olan bir seçimi doğru bulmuyorum. Görevde olan yönetimlerin ibra edilmeden önce seçim yapılması doğru ve mantıklı değil” dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bay geçecekleri 15. haftaya kadar oynanacak 6 maçı kayıpsız geçip 2021 yılına lider girmenin hesaplarını yapıyor.
Sadece Hakan Çalhanoğlu'nun piyasa değerinin yarısına eşit olan 17.6 milyon euroluk Macarlar, 197 milyon euroluk yıldızlarımıza ‘Takım ruhu ve dayanışmanın' ne olduğunu gösterdi. Grupta mali değerlerin tam dersi bir tablo oluştu.