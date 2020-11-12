Erol Bulut'un tercihleri eleştirilerin hedefinde

Milliyet

Mert Hakan, A Milli Takım'da yaşadığı sakatlık yüzünden 3 hafta takımdan ayrı kaldı. Sağlık ve sakatlık problemleriyle uğraşan Novak'ın hazır hale gelmesi bir ayı aştı. Cisse kamp dönemi geçirmeden geldi. 4. hafta kadroya dahil olan Nazım ise Gökhan'ın performansı yüzünden formayı alamadı.

Sezonun ilk yenilgisini Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe’de en büyük gündem kadro tercihleri oldu. Kadıköy’de gelen 2-0’lık şok mağlubiyet sonrası gözler Teknik Direktör Erol Bulut’un ilk 11 ve oyuncu seçimlerine çevrildi. Sezon başında gerçekleştirilen 18 transfer ve özellikle geçen yıl Süper Lig’de etkili olmuş isimlerin kadroya katılmasına rağmen yeterli rotasyon yapılmaması öne çıktı. Mert Hakan, Novak, Nazım Sangare ve Papiss Cisse gibi yıldızların kulübeden çıkamaması tartışıldı.

Ancak Erol Bulut ve teknik heyet tüm bu eleştirilere karşın ellerindeki sağlam gerekçelere dikkat çekiyor. Özellikle kamp dönemiyle beraber ligde 5. haftadaki Göztepe maçına kadar sürekli yeni transfer yapılması kadro seçimlerini etkiledi. Erol Bulut, teknik ekip, Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin’in arasındaki değerlendirmelerde bu duruma vurgu yapıldı. Bilhassa bu isimlerin maç ve kondisyon eksiklerinin olması göze çarptı.

NEDEN KENARDA KALDILAR?

İşte isim isim yıldız oyuncuların kenarda kalma nedenleri:

MERT HAKAN

Düzce kampında takımın en istekli ve göze giren isimlerindendi. Ancak yaşadığı sakatlık yüzünden 3 haftadan fazla takımdan ayrı kalması, A Milli Takım durumunu bile etkiledi. O sırada ligler başlayınca geride kaldı, fizik olarak eksikleri vardı.

FİLİP NOVAK

Trabzonspor’la Süper Lig’de yıldızlaşan Novak’ın, takıma ilk katılığında hem fiziksel problemleri vardı hem de sakatlık yaşadı. Sağlıklı hale gelmesi neredeyse 1 ayı aşan Çekyalı savunmacı, lige çok iyi başlayan Caner’in gölgesinde kaldı.

PAPİSS CİSSE

Transfer döneminin son günlerinde takıma katıldı. Ayrıca Alanya’dan ayrıldıktan sonra 1.5 ay hiçbir takımla sezon başı kampı geçirmedi. 4. haftadaki Karagümrük maçına yetişse de fiziksel olarak toparlaması zaman aldı. Samatta da Cisse’den önce gelmişti.

NAZIM SANGARE

Tıpkı Cisse gibi 4. haftada takıma geldi. Gökhan Gönül’ün Caner Erkin örneğinde olduğu gibi başarılı performansı, Nazım Sangare’nin 11’de şans bulmasına engel oldu.

FORVET ÖRNEĞİ

Lig başladığında kadroya katılan transferlerden Mbwana Samatta’da ayrı bir örnek oldu. Aston Villa’da sezon başı kampı geçiren ve hazır olan Samatta, ilk olarak 3. haftadaki Galatasaray derbisinde kadroya girdi ve son 15 dakika sahaya sürüldü. 4. haftada da Frey’in ayrılması ve Cisse’nin daha 2 gün önce takıma katılması nedeniyle Tanzanyalı forvet ilk 11’e monte edildi. Samatta o maçta 2 gol atınca kısa sürede göze girdi.

PELKAS FARKLIYDI

Fenerbahçe’de özellikle lig başladıktan sonra kadroya katılan ya da sakatlık yaşayan transferlerin yedek kulübesinde kalması öne çıktı. Ancak sadece Dimitris Pelkas, gelir gelmez ilk 11’de başladı. Pelkas’ın geldiği 5. haftadaki Göztepe maçı öncesi sol açık bölgesinde Perotti ve Thiam’ın sakatlıklarının olması nedeniyle Yunan oyuncuya şans doğdu. PAOK’tan fiziksel olarak iyi gelen ve maç eksiği de bulunmayan Pelkas direkt olarak kanatta görevlendirildi. Erol Bulut’un da iyi tanıdığı 27 yaşındaki oyuncu ilk maçında golünü attı.

PEROTTI DETAYI

Transferin son gününde imza atan Diego Perotti, forma giymek için 7. haftadaki Antalyaspor maçını bekledi. Geldiğinde hafif sakatlığı olan Arjantinli yıldız için özel programlar hazırlandı. Perotti, Antalyaspor maçında son yarım saat oynadı ve penaltıdan gol attı. 33 yaşındaki oyuncu, Konyaspor maçında da ikinci 45 dakikada Thiam’ın yerine forma giydi. Deneyimli yıldızın halen daha süreye ihtiyaç duyduğu, milli takım arası sonrası alacağı sürelerin artacağı kaydedildi.