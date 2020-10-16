Erol Bulut'un sahaya süreceği ilk 11 merak konusu oldu

Fenerbahçe'de millilerin de dönmesiyle Samandıra şenlendi. 18 transferin ardından kullanılan "Son 3 sezonda kulübün kağıt üstünde gördüğü en güçlü kadro" yorumları antrenmanlara da yansımaya başladı. Dün yapılan çalışmada her mevkide müthiş bir forma rekabeti yaşanırken, forvet hattındaki bolluk ise ekstra dikkat çekti.
Samatta, Cisse, Kemal Ademi ve Thiam'ı bir arada görenler, "Erol Bulut'un işi zor! Kimi oynatsa birileri mecburen kulübede oturacak" demekten kendilerini alamadı.
SAMATTA'YA EKÜRİ ARIYOR
Bu zenginlik, Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk yarışında en büyük kozu olacak. Ekvador'dan dönecek Valencia da bugün yarışa katılacak. Erol Bulut'un bu isimlerden en az 2'sine Göztepe karşısında şans vermesi bekleniyor.
Karagümrük maçında 2 gol atan Samatta favori. Diğerleri ise taktiğe göre seçilecek. Bulut'un bir şansı da rakip defansı aşmakta sıkıntı çekilen ya da geriye düşülen maçlarda kenarda oyunu çevirecek 2-3 forveti bulunacak.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd'a ayrılık için Sergen Yalçın'dan izin çıktı.
Bu sezon 20 maça ilk 11'de başlaması halinde sözleşmesi bir sezon daha uzayacak olan Ryan Babel için Galatasaray planını hazırladı. Hollandalı futbolcuyu yedek kulübesine gönderecek olan Cimbom, devre arasında oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Ryan Babel için en yüksek olasılık ABD.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son haftalardaki performanslarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya sürerek iki futbolcuya da son şanslarını verecek.
Galatasaray'ı daha da yüksek mertebelere taşımak için yola çıktığını belirten Galatasaray Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski Başkanı Metin Öztürk, seçim için hazır olduğunu söyledi.
Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'de mücadele eden kulüplerden 13'ü UEFA, 53'ü ulusal lisans aldı ve 6 kulübün 3 puanı silindi.
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.