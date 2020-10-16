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aksam.com.tr
  • 16 Ekim 2020 Cuma 10:35
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Erol Bulut'un sahaya süreceği ilk 11 merak konusu oldu

Erol Bulut'un sahaya süreceği ilk 11 merak konusu oldu

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Sabah

Fenerbahçe'de her mevkide müthiş bir forma rekabeti yaşanırken, teknik direktör Erol Bulut'un Göztepe deplasmanında sahaya süreceği ilk 11 şimdiden merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de millilerin de dönmesiyle Samandıra şenlendi. 18 transferin ardından kullanılan "Son 3 sezonda kulübün kağıt üstünde gördüğü en güçlü kadro" yorumları antrenmanlara da yansımaya başladı. Dün yapılan çalışmada her mevkide müthiş bir forma rekabeti yaşanırken, forvet hattındaki bolluk ise ekstra dikkat çekti.

Samatta, Cisse, Kemal Ademi ve Thiam'ı bir arada görenler, "Erol Bulut'un işi zor! Kimi oynatsa birileri mecburen kulübede oturacak" demekten kendilerini alamadı.

SAMATTA'YA EKÜRİ ARIYOR

Bu zenginlik, Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk yarışında en büyük kozu olacak. Ekvador'dan dönecek Valencia da bugün yarışa katılacak. Erol Bulut'un bu isimlerden en az 2'sine Göztepe karşısında şans vermesi bekleniyor.

Karagümrük maçında 2 gol atan Samatta favori. Diğerleri ise taktiğe göre seçilecek. Bulut'un bir şansı da rakip defansı aşmakta sıkıntı çekilen ya da geriye düşülen maçlarda kenarda oyunu çevirecek 2-3 forveti bulunacak.

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