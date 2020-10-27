Erol Bulut'un oyuncu tercihleri ve taktik hamleleri alkış aldı

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Sezona iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un futbolcu tercihleri ve yaptığı oyuncu değişiklikleri takdir topladı.

OZANI YEDEK OTURTUP LUIZ GUSTAVO VE JOSE SOSA'YI OYUNDAN ALMIŞTI

Sezonun ilk haftasında Ç.Rizespor deplasmanında performansından memnun olmadığı için Ozan Tufan’ı yedek kulübesinde oturtan, takımın yıldızı Luiz Gustavo’yu yine aynı maçta oyundan alan başarılı teknik adam, Trabzonspor maçında takımın liderlerinden Jose Sosa’yı da 46’da oyundan alarak performansa göre karar verdiğini herkese gösterdi.



OYUN İÇİNDEKİ HAMLELERİ DE ÖVGÜ ALDI

Sezon öncesi Erol Bulut’un yıldızlarla dolu ve alternatifli bir kadroyu nasıl yöneteceği merak ediliyordu. Gelinen noktada genç teknik adam icraatlarıyla bunu başarabileceğini gösterdi. Erol Bulut aldığı sonuçların yanı sıra oyun içindeki hamleleriyle övgü aldı.

TRABZONSPOR MAÇINDAKİ TAKTİK DEĞİŞİKLİK GALİBİYETİ GETİRDİ

Trabzonspor maçında ilk yarıdaki etkisiz oyundan sonra Pelkas’ı orta sahaya çekmesi, Ozan Tufan’ı gerçek pozisyona alması, Samatta’nın kanatta oynatması ve Cisse’yi ileri sürmesi sonrası takımın oyun kimliği tamamen değişti. Bu hamleler maçın kazanılmasındaki ana faktörler oldu.