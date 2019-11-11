Erol Bulut'un kusursuz teknik adam hayalinde Fatih Terim de var

Sporx'ten Burak Şen ve Serkan Bektaş'ın gerçekleştirdiği röportajda hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut'un samimi açıklamaları şu şekilde:

KUSURSUZ TEKNİK ADAM KOMBİNASYONU



- Erol Bulut, kusursuz bir teknik direktör kombinasyonu hazırlasa nasıl bir sıralama yapar?



"Avrupa futbolunda görev yapan çok iyi teknik direktörler var ve bu teknik direktörlerin hepsinin kendisine has özellikleri var. Bazıları hücumda eşsiz, bazıları savunmada, bazıları ise taktik tahtasında. Örneğin; yıldız yönetimi konusunda Alex Ferguson, kondisyon çalışmasında Felix Magath'ı söyleyebilirim. Magath mesala futbolcunun "ciğerini alır", sezon öncesi kampı öyle sert geçer ama bunun faydalarını görürsünüz. Bazıları hocalar da medya ile ilişkiler de iyidir. Fatih hocanın (Fatih Terim) medya ile arası hem pozitif hem de negatif anlamda oluyor ama onu iyi niyettiğini düşünüyorum"



Yıldız yönetimi; Ferguson

Kondisyon: Felix Magath

Taktik: Max Allegri

Hücum: Pep Guardiola

Savunma: Diego Simeone

Motivasyon: Jürgen Klopp

İletişim: Fatih Terim

YABANCI SINIRI SERBEST OLMALI



- Türk futbolunda en çok konuşulan konulardan biri de yabancı sınırı. Alanyaspor'da 13 yabancı futbolcu ile mücadele eden Erol Bulut'un yabancı sınırlaması hakkındaki görüşleri nelerdir?



"Bu konuda benim fikrim net; Yabancı sınırlaması Türkiye'de serbest olması gerekiyor. Nedeni de şu; sınırladığınız zaman, gereksiz yere yerli futbolcuların fiyatları artacak. Yabancıyı serbest bıraktığınız zaman altyapıdan futbolcu çıkmadığı söyleniyor ama iki konunun bibiriyle alakası hiç yok. Yabancı futbolcu almak zorunda değilsin, 14 tane yabancı futbolcu serbest. Alma! 8 tane al, altayapıdan yine futbolcu çıkart. Sana kimse, 14 yabancı futbolcu var diye, altyapıya yatırım yapma. Sen yine altyapına yatırım yap."

FENERBAHÇE'Yİ BİZE YAKIŞTIRIYORLAR



- Eksi sözlük de sizin için şöyle bir yorum var; Bir gün Fenerbahçe'ye gelecek ya da o da Fenerbahçe'ye gidecek! Bu kaçınılmaz buluşma?



"Fenerbahçe'de Erol Bulut oldum, orada da Türkiye'de tanındım. Güzel yıllarım geçti Fenerbahçe'de. Eski bir futbolcusu olarak Fenerbahçe taraftarı da şu anda biz de iyi gittiğimiz için bizi oraya yakıştırıyor. Ancak bunda tabii ben bir şey söyleyemem, Alanyaspor'un teknik direktörüyüm ve Alanyaspor'un başarısı için mücadele ediyoruz. Önümüzdeki yıllar ne olur orasını kestiremeyiz."

KURAN'I KERİM'E SIĞINIYORUM



- Her futbol adamı için maçlardan önce ya da sonra bazı totemler ya da inanışlar var! Sizin?



"Bizler de inancı güçlü insanlarız ve bizim de maçtan önce sığındığımız yeterince duamız var. Dua da okuyoruz, Kur'an-ı Kerim de okuyoruz. Allah kabul eder inşallah. Ramazan ayı geldiği zaman biz de orucumuzu tutuyoruz, namazımızı kılıyoruz, Oruç tutmak isteyen futbolcum tutabilir, hepsine saygım var. Antrenman saatlerinde geç olduğu zaman etkilemiyor ama sabah antrenman olduğu zaman bazen futbolcu sıkıntı yaşıyor. Maça 1-2 güne kala futbolcunun oruç tutmaması gerektiğini düşünüyorum, o vücudun bir performans göstermesi lazım, enerji lazım vücudunuza. Bunu veremediğiniz zaman bunun eksikliğini hem siz hem de takım yaşıyor. Zaten Kur'an'ı Kerim'de de yazılı bu; İşinizden dolayı tutamadığınız zaman daha sonra telafi edebilirsiniz. Kur'an Kerim'de şükürler olsun ki her şey rahat"