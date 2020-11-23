Erol Bulut'un 'herkese yer var' sözü doğru çıktı

Gençlerbirliği maçını farklı kazanan Fenerbahçe'de ilginç bir durum dikkat çekti. Milli takımlardan dönen isimlerin yorgun ya da sakat olmasıyla teknik heyet bu maç öncesi planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Sezon başından beri yapılan geniş kadro vurgusu son karşılaşmada kendini gösterdi. İki sağ bekin sakat olduğu maçta Ozan Tufan ve Caner dinlendirildi. Samatta ve Thiam 11'de yoktu. Valencia'nın da milli takımda koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Erol Bulut haklı çıktı
Bu eksikler, değişiklikler ve zorlu deplasman öncesi gerçek anlamda tek bir antrenman yapmadan maça çıkan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş beklenen patlamayı yaptı. Sağ bek olmamasına rağmen Lemos sıkıntı yaşatmadı. Novak ilk kez süre aldı ve Caner'den daha farklı profilde olduğunu gösterdi. Cisse de ilk 11'de yer alarak rekabetin içinde olacağını gösterdi. Erol Bulut'un ısrarla 'Bu takımda herkese yer var' söyleminin doğruluğu ortaya çıktı.
Daum'dan sonra ilk
Bu sezon deplasman maçlarında başarılı bir görüntü çizen Fenerbahçe'de önemli bir detay dikkat çekti. Son olarak 2005-2006 sezonunda Christoph Daum yönetiminde dış sahada böylesi bir başarı yakalayan sarı-lacivertliler, 15 yıl sonra aynı yükselişi gösterdi. O dönemde sezonun ilk yarısında deplasmanda üst üste 9 maç kaybetmeyen Fenerbahçe; 7 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Bu sezon da Erol Bulut yönetiminde dış sahada 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik geldi, ligdeki 17 golün 11'i de bu karşılaşmalarda kaydedildi.
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Fenerbahçe, ligde bu sezon ilk 5 dış saha maçında 4 kez galibiyet sevinci yaşadı ve son 15 yılın en iyi deplasman başlangıcına imza attı.
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