Erol Bulut'u derbi öncesi zor bir karar bekliyor

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi Teknik Direktör Erol Bulut’u zor bir karar bekliyor. Ankara’da 5-1 kazanılan Gençlerbirliği maçı kadrosunda ciddi değişiklikler vardı. Milli takımdan yorgun dönen Caner ve Ozan’ın yerine Novak ile Mert Hakan forma giymişti. Bunun yanı sıra Samatta yerine Cisse tercih edilmişti.
Bu üç isim de takımın mücadeleyi farklı kazanmasında önemli rol oynadı. Dolayısıyla bu haftaki Beşiktaş maçı öncesi takımın nasıl bir ilk 11 ile çıkacağı merak konusu oldu. Sezon başından bu yana etkili bir performans sergileyen Caner-Ozan ikilisi ile kendilerine verilen şansı iyi kullanan Novak ve Mert Hakan arasında tercih yapılacak. Özellikle Mert Hakan attığı ilk golle kalitesini göstermiş, üçüncü golde de pozisyonu başlatan isim olmuştu. Ozan’ın oynaması beklenirken Mert Hakan için teknik heyet farklı bir pozisyonda formül geliştirmeye çalışıyor.
Samatta favori
Defans yönü daha güçlü olan Novak’ın ise bu maçta da ilk 11 oynama ihtimali bulunduğu öğrenildi. İleri uçta ise Samatta’nın tekrar formasına kavuşacağı öğrenildi. Tanzanyalı yıldızın maç içinde farklı bölgelerde kendini göstermesi ve takımın pas kanallarını açması teknik heyet için büyük önem taşıyor. Bu nedenle Cisse’nin hamle oyuncusu olması bekleniyor.
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