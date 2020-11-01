Erol Bulut'u bekleyen 5 zor soru

Hürriyet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u Diego Perotti'nin iyileşmesiyle beraber oyun kurgusunda zor tercihler bekliyor.

Gustavo, Tufan, Ferdi, Faruk ve Tolga’lı orta sahasını Sosa, Pelkas, Hakan’la güçlendiren sarı lacivertlilerde, Perotti’nin de forma şansına yaklaşmasıyla Erol Bulut’un bu bölgedeki kurgusu üç bilinmeyenli denklem halini alacak gibi.



Fenerbahçe’de geçen sezonki Gustavo, Ozan, Ferdi, Ömer Faruk ve Tolga’lı orta saha; Sosa, Pelkas, Mert Hakan’la güçlenirken, bu ‘zenginlik başa bela’ dedirtecek türden. Yıldız isimleri üzmeden, küstürmeden, formunu kaybettirmeden kadro kurmak bir teknik adam için sudoku çözmek kadar zor.

PEROTTI HAZIR OLUNCA NE OLACAK?

Her biri birbirinden kıymetli oyuncuları ilk 6 hafta boyunca büyük bir beceriyle yöneten Erol Bulut ve kurmaylarının, bir diğer yeni transfer Perotti’nin de yavaş yavaş hazır duruma gelmeye başlamasıyla ota sahada nasıl bir strateji uygulayacağı merakla bekleniyor.

SOSA İLE DÖNÜŞÜMLÜ OYNAYACAK

Formunun zirvesindeki Ozan Tufan’dan vazgeçemeyen Erol Bulut’un kanatta görev verdiği Pelkas’ın Trabzonspor maçında göbekte daha verimli bir performans sergilemesi üzerine Yunan oyuncuyu içeri çekip Sosa ile dönüşümlü oynatması bekleniyor.

PELKAS GÖBEĞE, PEROTTI SAĞ KANADA

Pelkas’ın içeriye geçmesiyle, artık hazır olan Perotti’nin de sağ kanada yerleştirilmesi planlanıyor.

MERT HAKAN, ÖMER FARUK, FERDİ KADIOĞLU VE TOLGA CİĞERCİ FORMAYI UNUTACAK

Bu isimlere çözüm bulunsa bile yılın transferi olarak öne çıkan Mert Hakan Yandaş’la genç yetenekler Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci’nin ilk 11’de forma şansı bulması çok zor gözüküyor.

YANIT BEKLEYEN 5 SORU

1- Pelkas kanatta mı ortada mı değerlendirilecek?

2- Ortada Ozan Tufan’la yola devam edilecek mi yoksa Mert Hakan da şans bulacak mı?

3- Tolga Ciğerci kimin yedeği? Kesici özelliği bulunan bu oyuncunun hiç mi şansı yok?

4- Taraftarların da şans verilmesini istediği genç yıldız adayları Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk Beyaz’ın antrenman performanslarına göre birinden biri ikinci yarılarda değerlendirilecek mi?

5- Sağ kanatta görev alan Pelkas, Perotti kadroya girmeye başladığı zaman içeri mi çekilecek?