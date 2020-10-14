Erol Bulut'tan Nazım Sangare'ye hazır ol talimatı

Fenerbahçe'de hafif sakatlığı olan Gökhan Gönül'ün riske edilmeme durumu söz konusu.
Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hafif sakatlığı olan Gökhan Gönül, Göztepe maçında riske edilmezse Nazım Sangare forma giyemeyecek.
SONRAKİ HAFTA RAKİP TRABZONSPOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 6. haftada oynayacakları Trabzonspor maçını da düşünerek hafif sakatlığından dolayı Gökhan Gönül'ün son durumunu yakından takip edecek.
Bu süreçte yeni transfer Nazım Sangare'ye ise "Hazır ol" dendi.
Böylece eğer oynarsa Sangare sarı-lacivertli formayla ilk lig maçına çıkmış olacak.
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