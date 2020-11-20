Erol Bulut'tan Nazım Sangare ve Thiam hamlesi

AKŞAM

Fenerbahçe, 11'in iki değişmez ismi Gökhan ve Valencia'dan A.Gücü maçında yararlanamayacak.

Sakatlığı bulunan Gökhan yerine Nazım Sangare’nin görev yapmasına kesin gözle bakılıyor. Erol Bulut, koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia’nın yerine ise Thiam’a şans vermesi bekleniyor.