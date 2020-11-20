Erol Bulut'tan Nazım Sangare ve Thiam hamlesi

Sakatlığı bulunan Gökhan yerine Nazım Sangare’nin görev yapmasına kesin gözle bakılıyor. Erol Bulut, koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia’nın yerine ise Thiam’a şans vermesi bekleniyor.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki takımını 105-77 mağlup etti. Organizasyonda bir maçı eksik olan Anadolu Efes; 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi aldı.
Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle karantinaya giren Ryan Babel'den çarpıcı açıklama geldi.
Galatasaray'da gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçimi öncesi bir karar daha KAP'a bildirildi.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kalecileri Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onamasına tepki gösterdi.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.
Shane Larkin, Anadolu Efes'in Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.