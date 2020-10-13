Erol Bulut'tan Marcao sözleri: Bir tokat olayı olduğunu öğrendim

Hürriyet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gazetecilerle yemekte buluştu. Başarılı teknik adam, Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığına dair gündemi sarsan haberle ilgili açıklama yaptı. Altay Bayındır'dan konuyla ilgili bilgi aldığını aktaran Erol Bulut'un “Bir tokat olayı olduğunu öğrendim. Bu konu gördüğüm kadarıyla kapatılmaya çalışılıyor, bu hoş bir şey değil” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

İşte Erol Bulut’un açıklamalarından satır başları:



“DURUMA VE MAÇA GÖRE İLK 11 DEĞİŞECEK”

“Fenerbahçe'nin ideal 11'i diye bir şey olmayacak, Fenerbahçe'nin 11'i olacak. Uzun lig periyodunda duruma ve maça göre oyuncular değişecek. Geniş bir kadromuz var ama hepsinin sağlam, sağlıklı ve güçlü olması lazım. Takımda uzun lig maratonunda herkese formayı verebilirim, isteyen formayı alır. Aramıza yeni oyuncular katıldı, biraz daha zamana ihtiyacımız var. Birlikte oynama pratiğini bulmalıyız. Halen eksiklerimiz var.

“2 HAFTA ÖNCE GALATASARAY’I ŞAMPİYON İLAN EDİYORLARDI NE OLDU?”

Fenerbahçe'nin şimdiden şampiyonluğun favorisi ilan edilmesi çok yanlış. 2 hafta önce Galatasaray'ı şampiyon ilan ediyorlardı, ne oldu? Önümüzde daha çok maç var. Futbol sahada oynanır, şampiyonluk da sahada kazanılır. Maçların seyircisiz olması bizi olumsuz etkiledi. Olsalar itici etkisi olurdu.

“OZAN’I SATMAYI DÜŞÜNMEDİK, BU SEZON ONUN YILI OLACAK”

Ozan Tufan'ı satmayı düşünmedik. Bizim için değerli ve yetenekleri çok fazla. Onu ön tarafta oyun bozarken, dripling yaparken de görüyorum. Ona 10 numarada görev verdim. Klasik 10 numara değil iş bitiren bir 10 numara. Bu sezon Ozan'ın yılı olacak. Vedat Muriqi'i de satmayı düşünmüyorduk ancak öyle bir teklif geldi ki kulübün de menfaatlerini düşünerek, satmak zorunda kaldık.

“ÖMER FARUK’LA UZUN BİR KONUŞMA YAPTIM”

Ömer Faruk'la geleceği hakkında uzun bir konuşma yaptım. Birinin 17 yaşında olması, diğerinin daha tecrübeli olması önemli değil. Yeter ki futbola konsantre olsun, çalışsın, yaş önemli değil formayı alsın. Cisse bazen basit pozisyonları değerlendiremez ama hiç ummadığın zor pozisyonlarda inanılmaz goller atar. Pelkas'ı Malatya'dan beri takip edip, istiyordum. Ondan çok yönlü hücumda hemen her mevkinin alternatifi olacak bir çözüm oyuncusu olmasını bekliyoruz.

“MAÇA VE TAKTİĞE GÖRE ÇİFT FORVETİ DENEYEBİLİRİZ”

İstanbulspor maçında 4-1-3-2'yi sonra 3-5-2'yi denedim. Sonra klasik 4-2-3-1'e geçtim. Geçiş oyunundaki sürelere baktık. Maçına göre, taktiğine göre çift forvet sistemi deneyebiliriz.

“ÜMİT MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇI TEKLİF ETTİ AMA DOĞRU BULMADIĞIMIZ İÇİN REDDETTİK”

Ümit Milli Takım bize hazırlık maçı teklif etti ama doğru bulmadığımız için kabul etmedik.

TEKNİK HEYETE DAİR…

Teknik heyetimiz kalabalık olabilir. Biz bir takımız, herkesin çözdüğü bir problem var.”

MARCAO AÇIKLAMASI

Bulut, takımıyla ilgili tüm sorulara yanıt verirken, Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası da gündeme geldi. Florya'da geçen Cuma günü oynanan hazırlık maçında Galatasaraylı Marcao'nun milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve maçın bu yüzden tamamlanamadığı iddia edilmişti. Galatasaray Kulübü, bir gerginlik yaşandığını ama tokat atma olayı yaşanmadığı belirtirken, maçın da artan yağış nedeniyle sonlandırıldığını bildirdi.

TOLUNAY KAFKAS VE HALİL DERVİŞOĞLU DA ‘TOKAT YOK’ DEDİ

Benzer açıklamaları Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da yaptı. Milli oyuncu Halil Dervişoğlu da tokat atılmadığını her maçta yaşanabilecek bir gerginliğin yaşandığı ve sonrasında Marcao ile el sıkıştıklarını açıklamıştı.

“BİR TOKAT OLAYI OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

İddiaya göre Erol Bulut konuyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Ben Altay Bayındır ile konuştum. Bir tokat olayı olduğunu öğrendim. Bu konu gördüğüm kadarıyla kapatılmaya çalışılıyor, bu hoş bir şey değil."

ALTAY BAYINDIR VE ÖMER FARUK BEYAZ DA KADRODAYDI

Fenerbahçe Kalecisi Altay Bayındır da Ömer Faruk Beyaz ile birlikte Ümit Milli Takım kadrosunda bulunuyordu.

HENÜZ GÖRÜNTÜ YOK

Büyük tartışmalara sebep olan olayla ilgili herhangi bir görüntü şu ana dek bulunmuyor.