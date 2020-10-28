Erol Bulut'tan Jose Sosa'ya destek

Eski takımı Trabzonspor'a karşı hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Jose Sosa, ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Arjantinli yıldıza, teknik direktör Erol Bulut sahip çıktı.
Posta'nın haberine göre, karşılaşma sonrası teknik heyetin moral verdiği Arjantinli futbolcu, Antalyaspor deplasmanında yine ilk 11'de olacak.
Erol Bulut, "Onun kalitesindeki bir yıldızın her zaman kredisi vardır. Antalyaspor maçında da ona ihtiyacımız var." diyerek Sosa'ya destek verdi.
Abdullah Avcı'yla prensip anlaşmasına varan Trabzonspor'da sıra geldi Eddie Newton ile yollarını ayırmaya.
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