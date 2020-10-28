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aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 13:23
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Erol Bulut'tan Jose Sosa'ya destek

Erol Bulut'tan Jose Sosa'ya destek

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve devre arasında oyundan çıkan Jose Sosa'ya sahip çıktı.

Eski takımı Trabzonspor'a karşı hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Jose Sosa, ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Arjantinli yıldıza, teknik direktör Erol Bulut sahip çıktı.

Posta'nın haberine göre, karşılaşma sonrası teknik heyetin moral verdiği Arjantinli futbolcu, Antalyaspor deplasmanında yine ilk 11'de olacak.

Erol Bulut, "Onun kalitesindeki bir yıldızın her zaman kredisi vardır. Antalyaspor maçında da ona ihtiyacımız var." diyerek Sosa'ya destek verdi.

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