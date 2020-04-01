Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna cevap: Sezon sonunda bakacağız

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası dönem için hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpte Alanya’daki başarılarıyla alkış toplayan Erol Bulut’un adı öne çıktı. 45 yaşındaki teknik adamın Alanya ile sözleşmesi 31 Mayıs’ta bitiyor. Yeni Malatyaspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'da da başarıyı yakalayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bulut'un takıma özlenen istikrarı sağlayacağına inanılıyor. Erol Bulut, Fenerbahçe teknik direktörlüğü hayalini dile getirmese de gizlemiyor. Bulut'un daha önce başka büyük takımlardan teklif aldığı ancak "Benim hayalimde Fenerbahçe teknik direktörlüğü var. Bu nedenle başka teklifleri konuşmam" dediği biliniyor.
“FENERBAHÇE’NİN BANA ŞU AN TEKLİF SUNMASI DOĞRU OLMAZ”
CNN TÜRK'te Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayan Erol Bulut, "Ben de sosyal medyadan takip ediyorum. Fenerbahçe tarafından bana hiçbir teklif sunulmadı. Doğru da bulmuyorum çünkü şu anda Alanyaspor'un başarısı için çalışıyorum. Umarım istediğimiz hedeflere ulaşırız. Sezon sonunda bu konulara bakacağız" dedi.
(Fanatik)
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Tecrübeli hoca, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve “Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan“ notunu düştü.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Erol Bulut yer alıyor. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe sorusuna “Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'nin şu anda bana teklif sunması doğru olmaz. Sezon sonunda bu konulara bakacağız” cevabını verdi.
Yeni sezonun transfer planlamasına ocak ayında resmen start veren Galatasaray'la ilgili flaş gelişme ortaya çıktı. Sarı kırmızılı yönetim, Milanlı Giacomo Bonaventura'nın menajeriyle görüşmek için randevulaştı ancak koronavirüs salgını transfere sekte vurdu.
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Gelecek sezon için stoper bölgesine mutlaka transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına şimdiden başladı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle sözleşmesi sona eren isimlere yönelen Sarı-Lacivertliler, Schalke 04'te forma giyen Benjamin Stambouli'yi de listesine ekledi. Ayaklarını çok iyi kullanabilen Fransız savunmacı, ön liberoda da görev alabiliyor.
Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.