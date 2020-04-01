Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna cevap: Sezon sonunda bakacağız

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Erol Bulut yer alıyor. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe sorusuna “Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'nin şu anda bana teklif sunması doğru olmaz. Sezon sonunda bu konulara bakacağız” cevabını verdi.

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası dönem için hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpte Alanya’daki başarılarıyla alkış toplayan Erol Bulut’un adı öne çıktı. 45 yaşındaki teknik adamın Alanya ile sözleşmesi 31 Mayıs’ta bitiyor. Yeni Malatyaspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'da da başarıyı yakalayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bulut'un takıma özlenen istikrarı sağlayacağına inanılıyor. Erol Bulut, Fenerbahçe teknik direktörlüğü hayalini dile getirmese de gizlemiyor. Bulut'un daha önce başka büyük takımlardan teklif aldığı ancak "Benim hayalimde Fenerbahçe teknik direktörlüğü var. Bu nedenle başka teklifleri konuşmam" dediği biliniyor.



“FENERBAHÇE’NİN BANA ŞU AN TEKLİF SUNMASI DOĞRU OLMAZ”

CNN TÜRK'te Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayan Erol Bulut, "Ben de sosyal medyadan takip ediyorum. Fenerbahçe tarafından bana hiçbir teklif sunulmadı. Doğru da bulmuyorum çünkü şu anda Alanyaspor'un başarısı için çalışıyorum. Umarım istediğimiz hedeflere ulaşırız. Sezon sonunda bu konulara bakacağız" dedi.

(Fanatik)