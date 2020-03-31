Erol Bulut'tan Fenerbahçe ile ilgili son dakika açıklaması

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un da adaylar arasında olduğu ileri sürülüyor. Peki genç teknik adam bu iddialara ne diyor? Erol Bulut, sarı lacivertli takımdan transfer teklifi aldı mı? İşte Erol Bulut'un Fenerbahçe iddialarıyla ilgili son dakika açıklamaları...

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un adı, Ersun Yanal ile Fenerbahçe'nin yollarının ayrıldığı günden bu yana sarı lacivertli takımla anılıyor. Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de de forma giyen ve sarı lacivertli takımla şampiyonluk yaşayan Bulut, transfer iddialarına yanıt verdi.

Genç teknik adam Fenerbahçe'den teklif aldı mı? Sarı lacivertli taraftarların kendisine olan ilgisi için ne diyor?

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

"FENERBAHÇE TARAFTARI BENİ İSTİYOR"

"Tabi Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan benimle ilgili çok şey yazdı, mesajlar gönderdi. İsteklerini belirttiler. Fenerbahçe’de 4 yıl oynadım. Eski futbolcuları olarak aramızda zaten olan bir sevgi vardı. Şimdi de beni teknik direktör olarak görmek istiyorlar."

"ÖNEMLİ OLAN YÖNETİMİN NE DÜŞÜNDÜĞÜ"



"Burada en önemli konu yönetim ve kulüp. Ne düşünecekler, nasıl bir teknik direktör getirecekler? Yönetim de zaten iki sene boyunca en iyisini yapmaya çalıştı ama maalesef istedikleri gibi bir gidişat olmadı."

"FENERBAHÇE'DEN BANA TEKLİF GELMEDİ"

"Ben de şu an Alanyaspor’un teknik direktörüyüm. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde bitiririz ama Fenerbahçe ile benim hiçbir görüşmem olmadı, oradan da bana bir teklif gelmedi. Zaten bunu başkanımız da dile getirmişti. Onlardan ziyade ben kendi takımıma odaklanmış durumdayım. İstediğimiz hedeflere odaklandım." (Milliyet)