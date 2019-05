Erol Bulut'tan Başakşehir'e yeşil ışık: Teklif gelirse değerlendiririm

Teknik direktör Erol Bulut, AsistAnaliz radyoda DHA Spor Müdürü Uğur Demirkırdı ve moderatör Neslihan Ablay'ın sorularını yanıtladı. Bulut, Anadolu kulüplerinde çalışan her teknik adamın büyük takımın başına geçme hayali olduğunu ifade ederek kendisinin de her zaman hedefleri olduğunu belirtti. Medipol Başakşehir'den teklif almadığını ancak gelirse değerlendireceğini söyleyen Erol Bulut, Başakşehir'de bir sistem kurduklarını, kararı Göksel Gümüşdağ ve yönetimin vereceğini ifade etti. Milli takımdaki oyuncuların kaliteli olduğunu ifade eden Erol Bulut, "Gerçek Milli takımı Fransa'ya karşı göreceğiz. Teknik ve taktik açıdan nerede olduğumuzu orada göreceğiz. Son 3 maçta pozitif bir performans gösterdik. Ama Fransa karşısında sıkıntılar yaşayabiliriz" dedi.

"BAŞAKŞEHİR'DE ABDULLAH HOCAYLA BAŞARILI OLDUK"

Başakşehir'de Abdullah Avcı ile çalışmalarıyla ilgili olarak Bulut, "3 senelik bir birlikteliğimiz oldu. Benim de yeni kurulan bu sistem de verdiklerim ve katkılarım oldu. İlk sezon 4, 2'nci sezon 4'üncü, sonra da 2'nci olduk ve ben görevden ayrıldım. Kupa finali oynadık. Orada bir kurgu oluşturduk ve başarı geldi" ifadelerini kullandı.

"SADIK'IN GÖNDERİLMESİ DOĞRUYDU"

Erol Bulut, AsistAnaliz.com canlı yayınında, Evkur Yeni Malatyaspor'da birlikte çalıştığı Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olarak, "Sadık'ın sözleşmesi bitiyordu. En iyi fiyata gitti. Sadık gitmek istiyordu ve 750 bin Euro iyi bir bonservis bedeliydi. Oyuncunun sözleşmesini daha önceden uzatmış olsaydınız daha iyi bir bonservis bedel elde edebilirsiniz. Yönetimin Sadık'ı göndermesi doğruydu. Sadık'ın yerine Mustafa Akbaş'ı aldık. Erken gelseydi daha iyi olabilirdi, sakat geldi ve Robin'i defans hattında oynatmak zorunda kaldım " dedi.

"VAR LİGİN İLK YARISI FARKLI İKİNCİ YARISI FARKLIYDI"

VAR ile ilgili de Erol Bulut şunları söyledi:

"VAR ligin ilk yarısında güzel yönetildi ama ikinci yarı bambaşka bir şey izledik. Bu beni rahatsız etti. Yöneticiler ve hocalar ligin ilk yarısında bir şey söylemedi. Ufak tefek hatalar olacaktır ama ligin ikinci yarısı farklı yönetildi. Hakemlerimiz sıkıntı yaşadı."

"YABANCI HOCALAR VE FUTBOLCULAR LİGİMİZİ KÜÇÜMSÜYOR"

Fenerbahçe'nin başarısızlığı için de Bulut, "Ali Koç yeni başkan oldu ve yeni bir sistem getirmek istedi. Comolli ve Cocu ile anlaştı. En iyisini yapmaya çalıştı ama Cocu ve Comolli istemedikleri bir durma düştü. Cocu Süper Lig'e kendini hazırlamadı. Yabancı hoca ve futbolcular ligimizi küçümsüyor ve gelince de gerçekleri görüyorlar" ifadesini kullandı.

"ABDULLAH AVCI BEŞİKTAŞ'TA EN İYİSİNİ YAPACAKTIR"

Beşiktaş ile anlaşan ancak resmi imzayı henüz imzalamayan Abdullah Avcı'nın başarılı olacağına inandığını belirten Bulut, "Başakşehir ve Beşiktaş farklı kulüpler. 2014'te yeni yapılanma oldu ve başarı ortada. Takım her sene gelişerek ilerledi. Şampiyonluğun en yakın takımlardan biriydi. Orada baskı yok, taraftar sayısı az. Göksel başkan hep teknik ekibin arkasında durdu. Şimdi de büyük bir camiaya geldiniz 4 senede 2 şampiyonluğu olan bir takım. Medya baskısı olacak. Abdullah hoca buna hazır. Milli takımda çalışmış bir hoca. Donanımlı bir şekilde en iyisini yapacağını düşünüyorum. Hem teknik ekip, hem de yönetim birlikte hareket etmeli. Bu şekilde en doğrusu yapılacaktır. Ayrı yerlerden giderlerse zaten tutmaz. Nerde kupa varsa Beşiktaş orada olmak isteyecektir" şeklinde konuştu.

"SABIR GÖSTERMELİLER"

Avcı'ya ilk zamanlar sabır gösterilmesi gerektiğini dile getiren Bulut, "Abdullah Avcı 3 yıllık bir anlaşma yaptı. İlk zaman bir yapılanma dönemi olacaktır. Abdullah hocaya o krediyi vereceklerdir diye düşünüyorum. O sabrı göstermeliler" dedi.

"BAŞAKŞEHİR'DN TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİRİM"

Başakşehir'den teklif gelmesi durumunda değerlendireceğini vurgulayan Bulut, "Şu an Başakşehir'den bir teklif almadım ama teklif gelirse değerlendiririm. Orada bir sistem kurduk. Kulübü de tanıyorum. Bu duruma Göksel başkanımız ve yönetim kurulu karar verecek" diye konuştu.

Ligde beğendiği iki hocayı da söyleten Bulut, "Abdullah hoca ve Şenol Güneş'i ön plana çıkarabilirim. Şenol hoca şampiyonluklar yaşadı, Abdullah Avcı ise 5 yıldır aynı kulüpte ve istikrarlı" açıklamasında bulundu.

"HER TEKNİK ADAMIN BÜYÜK TAKIMIN BAŞINA GEÇME HAYALİ VARDIR"

Anadolu takımlarında görev alan teknik adamların büyük takımlarda çalışma hayalinin olduğunu söyleyen Bulut, "Büyük takımlardan birinin başına geçmek istemiyorum desem yalan olur. Anadolu'da çalışan her teknik adamın büyük takımın başına geçme hayali vardır. Benim her zaman hedeflerim var. Bu hocalığımda da futbolculuğumda da böyleydi. Ne için savaştığımı bilen biriyim. Başakşehir'deki 3'üncü, 4'üncü sezonumuzda Braga maçından önce Abdullah Hoca'ya ayrılmayı düşünüyorum dedim. Hoca bir anda durakladı. Buna ben karar veremem deyip yönetime bildirdi. Aynısını onlara da söyledim. Gitmek istediğimi ilettim. Planlamayı önceden kurmuştum. Doğrusunu yaptığımı düşünüyorum. Dışardan fotoğraf farklı gözüküyor, içine girdiğiniz zaman farklı oluyor. Hiçbir zaman pes etmedim. Malatya'da ilk günden sona kadar iyi çalıştık. Hiçbir şeyden pişman değilim. Orada hep birlikte orada başarılı işler yaptık" dedi.

"FUTBOLCUNUN KULÜBE NE VERECEĞİNİ BİLMESİ LAZIM"

Evkur Yeni Malatyaspor'da iyi bir sistem oturttuklarını belirten Erol Bulut, "Ben her zaman futbolcularıma da söyledim. Yaptığınız işe inanın. Her şey inanmakla başlıyor. Ben takımıma ne verebileceğimi iyi biliyorum. Futbolcunun da sahada kulübe ne vereceğini bilmesi lazım. Malatya'dan ayrılırken onlara siz her gün ayak tenisi oynayasınız bile inanırsanız 5'te 5 yaparsınız dedim. 9 puan yaptılar. Son 2 maçta sadece sıkıntılar oldu. Kendine inanacaksın. Oturmuş bir sistem var orada. 5 haftada bozulacak bir sistem değil" ifadelerini kullandı.

"HEDEFLERİMDEN BİRİSİ AVRUPA'DA ÇALIŞMAK"

Avrupa'da takım çalıştırmanın hedeflerinden birisi olduğunu belirten Erol Bulut, "Yöneticiler Türk hocalara inanmaya başladı. Şu an gerçekleşen bir şey yok. Bayramdan önce birkaç görüşmemiz olacak. Yurt dışında da görüştüğümüz 1-2 kulüp var. Bayramdan sonra gerçekleşecek bir durum gibi gözüküyor. Benim hedeflerimden birisi Avrupa'da çalışmak. Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. 20 yıllık kariyerimin 14'ünü Avrupa'da geçirdim. Yurt dışındaki takımların bizleri takip etmesi gurur verici. Malatya benim ilk deneyimimdi. Bu doğru işler yaptığımızı gösteriyor" şeklinde konuştu.

"GERÇEK MİLLİ TAKIMI FRANSA'YA KARŞI GÖRECEĞİZ"

Milli Takımın kaliteli futbolculara sahip olduğunu ifade eden Bulut, "İyi takımlara karşı oynayıp kazandık. Şenol hoca iyi başladı. Kaliteli futbolcularımız var. Doğru bir sistemle, daha iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Gerçek Milli takımı Fransa'ya karşı göreceğiz. Teknik ve taktik açıdan nerede olduğumuzu orada göreceğiz. Son 3 maçta pozitif bir performans gösterdik. Ama Fransa karşısında sıkıntılar yaşayabiliriz" diye konuştu.