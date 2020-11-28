Erol Bulut yarın Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almak istiyor

Trabzon yerel basınında galibiyetin yankıları

Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek 3 puana uzanan ve ligde 31 maç sonra ilk kez üst üste iki karşılaşmayı gol yemeden tamamlayan Trabzonspor, ayrıca bu sezon da ilk kez iki maçlık galibiyet serisi yakaladı.