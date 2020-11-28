Erol Bulut yarın Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almak istiyor

Süper Lig’in 10. haftasında yarın Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiltaş derbisinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut, ilk galibiyetinin peşinde. Daha önce Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor’un çalıştırıcısı olarak siyah beyazlılara karşı çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan genç teknik adam, Fenerbahçe’nin başında siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini almak istiyor.
EROL BULUT’UN BEŞİKTAŞ KARNESİ:
Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (25 Kasım 2017)
Beşiktaş: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (22 Nisan 2018)
Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (15 Eylül 2018)
Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (15 Şubat 2019)
Beşiktaş: 2 - Alanyaspor: 0 (6 Ekim 2019)
Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (28 Şubat 2020)
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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.