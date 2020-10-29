Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ayak tenisi oynadı

Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu, sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin ve antrenör Mehmet Aurelio ayak tenisi oynadı. Bulut ile Belözoğlu’na Şahin ile Aurelio rakip oldu.
Müsabakayı Erol Bulut ve Emre Belözoğlu takımı kazanırken, maçın sonunda teknik heyet basın mensuplarına poz verdi.
Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşanan maaş krizi sonrası Younes Belhanda'nın sorumluluklarını artırıp kaptanlık pazubandını vererek oyuncuyu kazanmıştı. Tecrübeli teknik adam aynı yöntemi Sofiane Feghouli üzerinde de uygulayacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki ikinci maçında sahasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk ediyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu, ayak tanesi müsabakasında aynı takımda yer aldı.
ERZURUM maçı sonrasında ağrı hisseden ve yapılan tetkiklerde sol arka adale grubunda zorlanma tespit edilen Belhanda 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, önlerinde uzun bir sezon olduğunu söyledi.