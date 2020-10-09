Erol Bulut: Türkiye ve Fenerbahçe, Azerbaycan'ın yanındadır

DHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Azerbaycan'ın CBC Sport televizyonunda Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'la Dağlık Karabağ'da verdiği mücadeleye ilişkin Azerbaycan Türklerinin yanında olduğunu söyledi. Transferler, takımın genel durumu ve Garry Rodrigues'in durumu hakkında da konuşan Bulut, "Rodrigues'e teklifler var." dedi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerlemesini sürdürürürken Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da Azerbaycan'a destek verdi.

DHA'nı haberine göre, Azerbaycan'ın CBC Sports kanalına telefon bağlantısı gerçekleştiren Erol Bulut, "Acınızı biz de buradan yaşıyoruz. Nasıl bayraklarımızda Ay-Yıldız yan yana olduğu gibi biz Türk milleti olarak her zaman yanınızdayız. Türk takıım Fenerbahçe her zaman Azerbaycan halkının yanında." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, 2020-21 sezonuna güzel bir giriş yaptıklarını ifade ederek, 18 oyuncuyu takıma dahil ettiklerini hatırlattı. Son yıllarda iyi gitmeyen sezonlar olduğunu ve bu sezona galibiyetle başladıklarını dile getiren Bulut, "Bazı insanların kafasında '18 transfer yapan takımın bir anda çok iyi gitmesi gerekiyor." var. Tabii biz de her maçı kazanmak isteriz ama biraz zaman gerekiyor çünkü transfer döneminde 4 haftalık bir periyodumuz vardı. Yapılan transferler hep ara ile bize katıldı. O da antrenman programını yeniden sil baştan yapmamızı gerektirdi. Ama bu milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceğimizi düşünüyorum. Azerbaycan'dan da çok mesajlar geliyor büyük bir Fenerbahçe taraftarı var orada. Bizi destekliyorlar, onların içi rahat olsun, futbolcularımız en iyi şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Bu sene hedefimiz ligde şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıracağız" diye konuştu.

Erol Bulut, 2020-21 sezonuna güzel bir giriş yaptıklarını ifade ederek, 18 oyuncuyu takıma dahil ettiklerini hatırlattı. Son yıllarda iyi gitmeyen sezonlar olduğunu ve bu sezona galibiyetle başladıklarını dile getiren Bulut, "Bazı insanların kafasında '18 transfer yapan takımın bir anda çok iyi gitmesi gerekiyor.' var. Tabii biz de her maçı kazanmak isteriz ama biraz zaman gerekiyor çünkü transfer döneminde 4 haftalık bir periyodumuz vardı. Yapılan transferler hep ara ile bize katıldı. O da antrenman programını yeniden sil baştan yapmamızı gerektirdi. Ama bu milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceğimizi düşünüyorum. Azerbaycan'dan da çok mesajlar geliyor büyük bir Fenerbahçe taraftarı var orada. Bizi destekliyorlar, onların içi rahat olsun, futbolcularımız en iyi şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Bu sene hedefimiz ligde şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıracağız." diye konuştu.

"AZERBAYCAN FUTBOLU SON YILLARDA ÇIKIŞ YAPTI"

Azerbaycan futbolunu takip edip etmediği sorulan Erol Bulut, "Azerbaycan futbolunu tabii ki de takip ediyoruz. Nasıl bir Avrupa futbolunu dünya futbolunu takip ettiğimiz gibi. Çünkü son yıllara baktığımızda Azerbaycan futbolunun çıkış yaptığını düşünüyorum. Bakü takımları Avrupa'da boy gösteren takımlar. Zaman zaman oradaki futbolcularda tespit ediliyor, izliyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde Azerbaycanlı futbolcuları da Türkiye'de gorebiliriz" şeklinde konuştu.

"RODRIGUES'İN TRANSFER TEKLİFLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Erol Bulut, Garry Rodrigues'in durumunun sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Rodrigues Fenerbahçe'nin futbolcusu, şu an hala 1 yıllık sözleşmesi var. Son haftalarda ufak tefek sakatlıklar yaşadı kasık bölgesinde ve değerlendiremedik kendisini. Önümüzdeki süreçte O'da da en iyi şekilde uyum sağlacaktır. Tabii ki transferi söz konusu şu anda gelen 1-2 tane teklif var. O'nun da bu transfer tekliflerini en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Burada önemli olan Fenerbahçe. Fenerbahçe Kulübü'nün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir" dedi.