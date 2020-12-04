Erol Bulut: 'Serdar hatırlan, forma senin'

Erol Bulut oyuncularına ayrıca önümüzdeki 3 maçtan 9 puan çıkarmak zorunda olduklarının altını çizdi.
Denizli sonrası Başakşehir'le oynayıp, bay geçeceklerini ardından Kasımpaşa ve Alanyaspor karşısına çıkacaklarını söyledi. Zorlu dönemde zirvenin daha uzağında kalmamak için 9 puandan başka şansları olmadığını belirtti. Beşiktaş derbisi yenilgisini unutan ve yeni galibiyet serisi başlatmak için tüm hazırlıklarını bu yönde yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, işleri her yönden sıkı tutuyor.
Genç çalıştırıcı, hem idmanlarda sıkı disipliniyle dikkat çekerken hem de rakiplere yapılacak baskı konusunda oyuncularını uyarıyor.
"RAKİBİ BOĞUN, NEFES ALDIRMAYIN"
Sarı lacivertli hoca, perşembe günkü antrenmanda talebelerinden bu haftaki Denizlispor mücadelesinde çok sıkı şekilde pres yapmalarını isterken, rakibi yarı sahasına hapsetmelerini istedi.
Bulut, yoğun baskı isteğini oyuncularına şu sözlerle anlattı:
"Denizlispor'a nefes alacak zaman bırakmayın. Topla buluştukları anda baskı kurun. Kendi sahalarından çıkamayacak şekilde yoğun pres uygulayacaksınız. Duran toplarda hep birlikte kaleye yüklenin. Rakibi boğun..."
SERDAR AZİZ İLE ÖZEL GÖRÜŞME
"TOPARLAMAK SENİN GÖREVİN"
Erol Bulut, rakibin kontrataktan tehlikeli olma ihtimali üzerine savunma oyuncularını ikaz etmeyi de unutmadı.
Özellikle bu hafta 11'de olması beklenen Serdar Aziz'le konuşan Bulut, "Defansı toparlamak senin görevin. Ataklara arkadan destek verin ama arkanızda büyük boşluklar bırakmamaya da dikkat edin" uyarısında bulundu.
Galatasaray daha önce de gündemine aldığı Aytaç Kara için devre arasında yeniden harekete geçiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun bu kez Sarı-Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in iyileşse de Radamel Falcao'ya artık forma vermesi beklenmiyor. Terim'in gözden çıkardığı tecrübeli futbolcu, devre arasında takımdan ayrılacak.
Denizlispor maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'ta Mame Thiam ve Ferdi Kadıoğlu kararsızlığı yaşanıyor. İki futbolcuda son dönemdeki formuyla dikkat çekerken Senegalli futbolcu forma için bir adım önde görünüyor.
Sezon sonunda serbest kalacak milli golcü Kenan Karaman'ı iki Türk takımının istediği belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, rakibin kontrataktan tehlikeli olma ihtimali üzerine savunma oyuncularını ikaz etmeyi de unutmadı. Serdar Aziz ile özel bir görüşme yapan Bulut, liderlik görevini verdi.
UEFA Avrupa Ligi G grubu 5.hafta maçında Leicester City deplasmanda Zorya karşısında 1-0 kaybetti ve grubunda ilk kez mağlup oldu. Ukrayna temsilcisinin golünü Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh attı.