Erol Bulut rakibini kanattan ve duran toptan vuracak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisindeki zafer şifrelerini belirledi. Bulut, duran toplar, kanatlardan baskı ve dönen toplara uzaktan şutlarla ezeli rakibini devirmeyi planlıyor.
Özellikle duran toplarda Beşiktaş savunmasının sorun yaşadığını düşünen deneyimli teknik adam, Serdar Aziz ile Tisserand'dan korner ve frikiklerde ileri çıkmasını istedi. Sözcü'de yer alan haber şu şekilde; Perotti ve Pelkas'a da kanatlarda önemli bir görev düşüyor. Bulut, iki futbolcusuna serbestlik tanıyıp forvete yakın bir şekilde rakip savunmanın dengesini bozmak istiyor.
Ozan, Gustavo ve Sosa'dan da rakipten dönen toplara sahip olmalarını isteyen Fenerbahçe'nin hocası, uzaktan şut atmaları yönünde talimat verdi. Aynı şekilde Pelkas, Perotti ve Cisse'den de bol bol şut isteyen Bulut, savunmanın arkasına atılan toplarla ilgili savunma oyuncularına uyarılarda bulundu.
1 İYİ, 1 KÖTÜ HABER
Erol Bulut, Samandıra'da bir basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'a karşı galip geleceklerine inandıklarını belirten Kanarya'nın hocası, "Gökhan Gönül'ün derbide bizimle olacağını düşünüyorum. Samatta, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta oynayamayacak. Ligde şuan ki konumumuzdan memnunum" diye konuştu.
CISSE'DEN GOL SÖZÜ
Samatta'nın yokluğunda F.Bahçe'nin Beşiktaş karşısındaki forveti Papiss Cisse olacak. Ligde son olarak Trabzonspor maçında gol ve asist katkısı yapan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş derbisinde de rakip fileleri sarsıp 3 haftalık suskunluğunu bozmayı hedefliyor.
9 haftalık süreçte Süper Lig'in en yüksek reytinge sahip 2. oyuncusu oldu. Tecrübeli hoca, yönetimden Alanyaspor ile şimdiden görüşülmesini istedi.
Almanya 3. Lig ekiplerinden Türkgücü Münih, Mehmet Ekici ile görüşüyor.
Galatasaray'ın bir türlü dikiş tutturamayan ismi Mbaye Diagne, İtalyan menajer Pastorello ile yollarını ayırdı.
Bu sezon ilk deplasman galibiyetini Ankaragücü karşısında almak isteyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, BB Erzurumspor maçını kazanan 11'ini bozmayacak.
Dün vefat haberi duyurulan Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona milyonları yasa boğarken, dünya basını ise efsaneyi manşetlere taşıdı. Fotoğraflar: Mustafa Taha
Arjantinli yıldız, eski takımı Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkacak. Derbilerin özel olduğunu belirten Sosa, "Güzel bir maç olacak. İyi bir hava yakaladık, Beşiktaş'ı yenerek bunu sürdüreceğiz" dedi.