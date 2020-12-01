Erol Bulut: 'Oynadığımız futbol bu seviyede yetersiz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından ekibi ve oyuncularıyla 4-3 kaybedilen Beşiktaş maçının değerlendirmesini yaptı.
Hakem vurgusundan uzak durmaya çalışan deneyimli hoca, "Mağlubiyetin sebebi hakem değil biziz. Saha içinde kazanmayı hak edecek bir şey yapmadık. Başka şeylere bahane bulursak gerçekleri göremeyiz. Bundan sonra böyle bir maç yaşamak istemiyorum. Alacağımız galibiyetlerle yeniden ayağa kalkacağımıza inanıyorum" dedi.
OYNADIĞIMIZ FUTBOL BU SEVİYEDE YETERSİZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut derbi mağlubiyetinin ardından öz eleştiri yaptı. Takımımın ortaya koyduğu futboldan memnun kalmadığını söyledi.
Yenilgi nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Bulut, "Ne savunmada ne de hücumda istediklerimizi yapamadık. Pozisyonlar var ama son vuruşlarda kötüydük. Ortaya koyduğumuz futbol zirveyi hedefleyen bir takım için yetersizdi" dedi.
Çaykur Rizespor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Galatasaray'da takımın ortaya koyduğu futbol yüzleri güldürdü. Olumlu mesajlar alan Fatih Terim istediği takımı sahada görmeye başladı.
Alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor, Kenan Atik ile yola devam edecek.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe mağlubiyetinin ardından Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklama sebebiyle bugün kişisel sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Çalımbay “Yanlış anlaşıldım” dedi.
Derbideki performansıyla yıldızlaşan ve attığı 2 golle galibiyette büyük rol oynayan Aboubakar'ın konuşması ortaya çıktı.
Galatasaray, lige verilen arada yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcusunun 4'ünün testinin negatife döndüğünü açıkladı. Söz konusu oyuncular, Hatayspor maçından 2 gün önce yapılacak testlerde de negatif çıkarsa bu maçın kadrosunda yer alabilecekler.
Adı Milan, Real Madrid ve Liverpool gibi takımlarla anılan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın son talibinin PSG olduğu iddia edildi. Schalke 04 ile olan sözleşmesinde 45 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan başarılı stoperin transferi bu rakama gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına da 2 milyon 250 bin Euro yetiştirme bedeli girecek.