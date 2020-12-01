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aksam.com.tr
  • 01 Aralık 2020 Salı 15:55
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Erol Bulut: 'Oynadığımız futbol bu seviyede yetersiz'

Erol Bulut: 'Oynadığımız futbol bu seviyede yetersiz'

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Sabah

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, hakem vurgusundan uzak durmaya çalışıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından ekibi ve oyuncularıyla 4-3 kaybedilen Beşiktaş maçının değerlendirmesini yaptı.

Hakem vurgusundan uzak durmaya çalışan deneyimli hoca, "Mağlubiyetin sebebi hakem değil biziz. Saha içinde kazanmayı hak edecek bir şey yapmadık. Başka şeylere bahane bulursak gerçekleri göremeyiz. Bundan sonra böyle bir maç yaşamak istemiyorum. Alacağımız galibiyetlerle yeniden ayağa kalkacağımıza inanıyorum" dedi.

OYNADIĞIMIZ FUTBOL BU SEVİYEDE YETERSİZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut derbi mağlubiyetinin ardından öz eleştiri yaptı. Takımımın ortaya koyduğu futboldan memnun kalmadığını söyledi.

Yenilgi nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Bulut, "Ne savunmada ne de hücumda istediklerimizi yapamadık. Pozisyonlar var ama son vuruşlarda kötüydük. Ortaya koyduğumuz futbol zirveyi hedefleyen bir takım için yetersizdi" dedi.

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