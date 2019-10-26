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  3. Erol Bulut: Olmayan faulden gol yedik

Erol Bulut: Olmayan faulden gol yedik

Erol Bulut: Olmayan faulden gol yedik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir deplasman karşılaşmasına çıkacaklarını bildiklerini ifade etti.

Gaziantep FK'nin geç kurulmasına rağmen iyi bir takım oluşturduğunu dile getiren Bulut, "Bugün buradan 3 puanla ayrılmak istiyorduk. Uzatmalarda yediğimiz bir gol var. Olmayan faulden yediğimiz bir gol var. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilmiş olsaydık buradan galip ayrılırdık. Bunu başaramadık ve ondan sonra baskı yiyorsunuz. Aslında rakibimiz de çok fazla pozisyon bulmadı. Olmayan faulden yediğimiz gol, bizi üzdü." ifadelerini kullandı.

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