Erol Bulut: 'Ne olursa olsun şampiyonluktan vazgeçmeyeceğiz'

Sabah

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Hatay'a puan veren takımını teselli ederken, "Başınızı kaldırın. Kazanıp, kaybedeceğiz ama vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Fenerbahçe'de Hatayspor kilidinin bir türlü açılamamasının sebepleri ve buna benzer maçlarda yaşanacak tıkanmaların çözümleri aranıyor.

Teknik direktör Erol Bulut, soyunma odasında 3 puanı alamamalarının üzüntüsünü yaşayan oyuncularından kafalarını yerden kaldırmalarını isterken, telafi etmek için önlerinde daha çok maç olacağını ifade etti.

"Dersimizi çıkaracağız ve yolumuza devam edeceğiz" diyen Bulut puan kaybını kaza olarak nitelendirdi ve "Bu sene vazgeçmek yok, kazanacağız, kaybedeceğiz ancak en sonunda mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştular.