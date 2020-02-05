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aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 23:24
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 23:24

Erol Bulut: Nasipse bu sene kupa olacak

Erol Bulut: Nasipse bu sene kupa olacak

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Oynadıkları oyunu ligdeki Fenerbahçe maçına taşımaları gerektiğini söyleyen Bulut, "Acı bir günümüzde çok fazla konuşacak bir şey yok. Bir maç oynadık, 2-0 kazandık. İlk maç, daha bitmiş bir şey yok. Takım iyi oynadı, iyi mücadele ettik, çok koştuk. 1-2 gol daha atabilirdik, pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Verilen mücadeleden mutluyum. Bunu Fenerbahçe maçına da taşımamız lazım, inşallah orada da iyi mücadele veririz. İyi dinlenip İstanbul'a gittikten sonra gerisini düşünürüz." dedi.

"NASİPSE BU SENE KUPA OLACAK"

Erol Bulut, "Hedefiniz nedir?" sorusuna ise, "Hedefimiz en iyisini yapabilmek. Alanyaspor geçen sezon sıralamada 9. bitirdi, amacımız daha iyisini yapabilmek. Bizi konuşmasınlar, diğerlerini konuşsunlar. Nasipse, bu sene kupa olacak inşallah." diye cevap verdi.

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