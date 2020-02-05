Erol Bulut: Nasipse bu sene kupa olacak

Oynadıkları oyunu ligdeki Fenerbahçe maçına taşımaları gerektiğini söyleyen Bulut, "Acı bir günümüzde çok fazla konuşacak bir şey yok. Bir maç oynadık, 2-0 kazandık. İlk maç, daha bitmiş bir şey yok. Takım iyi oynadı, iyi mücadele ettik, çok koştuk. 1-2 gol daha atabilirdik, pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Verilen mücadeleden mutluyum. Bunu Fenerbahçe maçına da taşımamız lazım, inşallah orada da iyi mücadele veririz. İyi dinlenip İstanbul'a gittikten sonra gerisini düşünürüz." dedi.
"NASİPSE BU SENE KUPA OLACAK"
Erol Bulut, "Hedefiniz nedir?" sorusuna ise, "Hedefimiz en iyisini yapabilmek. Alanyaspor geçen sezon sıralamada 9. bitirdi, amacımız daha iyisini yapabilmek. Bizi konuşmasınlar, diğerlerini konuşsunlar. Nasipse, bu sene kupa olacak inşallah." diye cevap verdi.
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti ve yarı final için avantaj sağladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları Türkiye Kupası maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımını 73-68 yendi.
Süper Lig'de Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında adından söz ettiren Galatasaray, sezon sonu için çalışmalarına başladı. Ara transfer döneminde Marcelo Saracchi, Sekidika, Henry Onyekuru ve Boluspor'dan genç futbolcu Erkan Süer'i katan sarı-kırmızılılar, sezon sonu bombasını dünyaca ünlü yıldız Xherdan Shaqiri'yle patlatmaya hazırlanıyor.
Spor camiası, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketlerine kayıtsız kalmadı. TFF ve kulüpler, çığ felaketi nedeniyle taziye ve destek mesajı yayımladı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı final kapısını ardına kadar araladı.