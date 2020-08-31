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aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:31
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Erol Bulut: 'Mevcut tempomuz yeterli değil'

Erol Bulut: 'Mevcut tempomuz yeterli değil'

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Erol Bulut, Topuk Yaylası kampında yüzde 60 kapasiteye ulaştıklarını söylemişti.

Samandıra’da yeniden başlayan çalışma öncesi öğrencilerine konuşma yapan başarılı teknik adam, “Mevcut tempomuz yeterli değil. Her geçen gün bunu artırmamız gerekiyor. Eksiklerimizi hızlıca gidermeliyiz” ifadelerini kullandı. Bulut, takıma sonradan katılan futbolcuların da ekstra antrenmanlar yaparak arkadaşlarının seviyesine bir an önce çıkmaları gerektiğinin altına çizdi.

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