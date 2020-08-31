Erol Bulut: 'Mevcut tempomuz yeterli değil'

Samandıra’da yeniden başlayan çalışma öncesi öğrencilerine konuşma yapan başarılı teknik adam, “Mevcut tempomuz yeterli değil. Her geçen gün bunu artırmamız gerekiyor. Eksiklerimizi hızlıca gidermeliyiz” ifadelerini kullandı. Bulut, takıma sonradan katılan futbolcuların da ekstra antrenmanlar yaparak arkadaşlarının seviyesine bir an önce çıkmaları gerektiğinin altına çizdi.
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
Jose Sosa'nın yerini doldurmaya çalışan Trabzonspor'un Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katabilmek için ilk teklifini yaptığı öğrenildi.
Daha önce Cim Bom'un transfer listesinde yer alan Kenan Karaman yeniden gündemde... Kanat-forvet arayan Sarı- Kırmızılılar, İstanbul'a gelen milli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Alman ekibi Düsseldorf'la da temaslarına yeniden başlayan Aslan orta yol arayacak.
Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılan ve şu an boşta olan 19 yaşındaki 10 numara Dion McGhee, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, bu hamle sonrası genç yıldızı ‘Come to Beşiktaş' mesajlarına boğdu.
Orta saha takviyesi için girişimlerini sürdüren Trabzonspor'da Ivan Marcone transferi zora girdi. Bordo-Mavililer bu gelişme üzerine Meksika ekiplerinden Necaxa'da forma giyen 26 yaşındaki ön libero Claudio Baeza ile temaslara başladı. Şilili futbolcunun daha büyük bir takımda forma giymek istemesi sebebiyle transfere yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.
Süper Lig'in son gol kralı Alexander Sörloth için İtalyan devi Inter ve Alman ekibi Leipzig bastırıyor.