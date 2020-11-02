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aksam.com.tr
  • 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:02
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Erol Bulut, Mbwana Samatta ile özel görüştü

Erol Bulut, Mbwana Samatta ile özel görüştü

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Sabah

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçı öncesi Mbwana Samatta ile özel görüştü. Bulut, başarılı futbolcusuna “Kimin gol attığının önemi yok. Baskı hissetme. Takıma katkın çok büyük. Stoperler senin baskınla zor anlar yaşıyor. Mücadeleden vazgeçme” ifadelerini kullandı.

Son iki maçta gol atamayan Tanzanyalı yıldıza, Antalya karşılaşmasında 11 oynayacağını bizzat kendisi ileten Bulut, Samatta'dan üzerinde baskı hissetmemesini istedi.

Gol atamamasına rağmen performans olarak kendilerini memnun ettiğini belirten Bulut, "Bu seviyenin altına düşmediğin sürece kimin gol attığının önemi yok. Fırsatlar geldikçe gol sayını artıracağına inanıyorum. Baskı hissetme. Takıma katkın çok büyük. Stoperler senin baskınla zor anlar yaşıyor. Mücadeleden vazgeçme" ifadelerini kullandı.

Ligde 4 maçta 266 dakika süre alan Samatta 2 golünü de 2-1 kazanılan Karagümrük maçında attı.

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Erol Bulut, Samatta ile özel görüştü
Erol Bulut, Samatta ile özel görüştü

Erol Bulut, Samatta ile özel görüştü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçı öncesi Mbwana Samatta ile özel görüştü. Bulut, başarılı futbolcusuna “Kimin gol attığının önemi yok. Baskı hissetme. Takıma katkın çok büyük. Stoperler senin baskınla zor anlar yaşıyor. Mücadeleden vazgeçme” ifadelerini kullandı.

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