Erol Bulut, Mame Thiam ile Ferdi Kadıoğlu arasında kararsızlık yaşıyor

Fenerbahçe’de Denizlispor maçı öncesinde önemli eksikler var ancak geniş kadro sayesinde Erol Bulut bu anlamda önemli bir kriz yaşamıyor. Hatta aksine, bu kadar eksiğe rağmen özellikle kanatlarda görev vereceği isim konusunda karar veremiyor.
Pelkas’ın 11’deki yeri garanti olarak görülürken diğer forma için Mame Thiam ile Ferdi Kadıoğlu arasında büyük bir çekişme var. Thiam, Sivas Belediye maçında 2 gol atarak yıldızlaştı. Senegalli oyuncu, Beşiktaş karşısında ise sonradan oyuna girip penaltı yaptırdı.
Ferdi de kupadaki Sivas Belediye mücadelesinde 2 asistiyle ön plana çıktı. Derbide ise sahada kaldığı 26 dakikada fazla varlık gösteremedi. Bu ikili arasındaki rekabet hafta boyunca devam edecek gibi görünüyor. Thiam, gol yollarındaki etkinliği ile şimdilik bir adım önde.
Galatasaray daha önce de gündemine aldığı Aytaç Kara için devre arasında yeniden harekete geçiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun bu kez Sarı-Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in iyileşse de Radamel Falcao'ya artık forma vermesi beklenmiyor. Terim'in gözden çıkardığı tecrübeli futbolcu, devre arasında takımdan ayrılacak.
Denizlispor maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'ta Mame Thiam ve Ferdi Kadıoğlu kararsızlığı yaşanıyor. İki futbolcuda son dönemdeki formuyla dikkat çekerken Senegalli futbolcu forma için bir adım önde görünüyor.
Sezon sonunda serbest kalacak milli golcü Kenan Karaman'ı iki Türk takımının istediği belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, rakibin kontrataktan tehlikeli olma ihtimali üzerine savunma oyuncularını ikaz etmeyi de unutmadı. Serdar Aziz ile özel bir görüşme yapan Bulut, liderlik görevini verdi.
UEFA Avrupa Ligi G grubu 5.hafta maçında Leicester City deplasmanda Zorya karşısında 1-0 kaybetti ve grubunda ilk kez mağlup oldu. Ukrayna temsilcisinin golünü Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh attı.