  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Aralık 2020 Cumartesi 22:02
  • |
  • Son Güncelleme:

Erol Bulut maç sonrası hakeme isyan etti

Erol Bulut maç sonrası hakeme isyan etti

Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep yenilgisini değerlendirirken 'Futbolda bunlar oluyor ve biz yaşıyoruz, acı çekiyoruz' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Erol Bulut, 'Oyuna baktığımızda, kontrol bizdeydi. Ancak şanssızlıklar da bizim üzerimizde. Frikikten direğe vuran bir top var. Penaltı var. Sonra 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda oyuncular elinden geleni yaptı.' diye konuştu.

'VAR'daki çizgileri kimin çektiğini merak ediyorum'

'Sormak istiyorum; VAR'daki çizgileri kimin çektiğini merak ediyorum. Dünkü Galatasaray ve bugünkü Trabzonspor maçlarındaki penaltılara bakıp bugün bizimle ilgili kararı nasıl verdiler merak ediyorum. Bence en büyük şey verilmeyen penaltımız ve golümüz.'

'Şimdi herkes 'hocam ne anlatıyorsun?' diyecek ama...'

'Avrupa'da en çok penaltı veren defansız. Orada bir üzerine durmamız gerekiyor, daha dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi herkes 'hocam ne anlatıyorsun?' diyecek ama zor bir süreçten geçiyoruz, bu kesin. 23 puanla üçüncü sıradayız, daha 27 maç var. Fenerbahçe'nin bugün daha iyi durumda olması gerekir. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Futbolda bunlar oluyor ve biz yaşıyoruz, acı çekiyoruz. Yarından itibaren Başakşehir maçına hazırlanacağız. Kazanıp yeniden üst sıralarda mücadele etmek istiyoruz.'


SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe darmaduman! Bir darbe de Gaziantep'ten...
Fenerbahçe darmaduman! Bir darbe de Gaziantep'ten...

Fenerbahçe darmaduman! Bir darbe de Gaziantep'ten...

Galatasaray Başkanı Cengiz isyan etti
Galatasaray Başkanı Cengiz isyan etti

Galatasaray Başkanı Cengiz isyan etti

Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber
Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin deplasmandaki serisine Gaziantep freni
Fenerbahçe'nin deplasmandaki serisine Gaziantep freni

Fenerbahçe'nin deplasmandaki serisine Gaziantep freni

Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.

Kenan Özer: 'Frikikte baraj yanlış kurulmuş gibiydi'
Kenan Özer: 'Frikikte baraj yanlış kurulmuş gibiydi'

Kenan Özer: 'Frikikte baraj yanlış kurulmuş gibiydi'

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

Karadeniz derbisinde kazanan Trabzon
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzon

Karadeniz derbisinde kazanan Trabzon

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Abdullah Avcı isyan etti! 'Çizsinler oynayayım'
Abdullah Avcı isyan etti! 'Çizsinler oynayayım'

Abdullah Avcı isyan etti! 'Çizsinler oynayayım'

2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eksiklerin takıma katılmasıyla daha üretken olduklarını belirtti.

Galatasaray eski başkanı koronadan yoğun bakımda
Galatasaray eski başkanı koronadan yoğun bakımda

Galatasaray eski başkanı koronadan yoğun bakımda

Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

Sergen Yalçın ve yönetim transferde yine karşı karşıya
Sergen Yalçın ve yönetim transferde yine karşı karşıya

Sergen Yalçın ve yönetim transferde yine karşı karşıya

Beşiktaş, Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani ile görüşmelere başladı. 22 yaşındaki file bekçisi bedavaya imza atmaya hazır.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.