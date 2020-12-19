Erol Bulut maç sonrası hakeme isyan etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep yenilgisini değerlendirirken 'Futbolda bunlar oluyor ve biz yaşıyoruz, acı çekiyoruz' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Erol Bulut, 'Oyuna baktığımızda, kontrol bizdeydi. Ancak şanssızlıklar da bizim üzerimizde. Frikikten direğe vuran bir top var. Penaltı var. Sonra 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda oyuncular elinden geleni yaptı.' diye konuştu.

'VAR'daki çizgileri kimin çektiğini merak ediyorum'

'Sormak istiyorum; VAR'daki çizgileri kimin çektiğini merak ediyorum. Dünkü Galatasaray ve bugünkü Trabzonspor maçlarındaki penaltılara bakıp bugün bizimle ilgili kararı nasıl verdiler merak ediyorum. Bence en büyük şey verilmeyen penaltımız ve golümüz.'

'Şimdi herkes 'hocam ne anlatıyorsun?' diyecek ama...'

'Avrupa'da en çok penaltı veren defansız. Orada bir üzerine durmamız gerekiyor, daha dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi herkes 'hocam ne anlatıyorsun?' diyecek ama zor bir süreçten geçiyoruz, bu kesin. 23 puanla üçüncü sıradayız, daha 27 maç var. Fenerbahçe'nin bugün daha iyi durumda olması gerekir. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Futbolda bunlar oluyor ve biz yaşıyoruz, acı çekiyoruz. Yarından itibaren Başakşehir maçına hazırlanacağız. Kazanıp yeniden üst sıralarda mücadele etmek istiyoruz.'



