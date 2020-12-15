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aksam.com.tr
  • 15 Aralık 2020 Salı 09:56
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Erol Bulut kupadaki Karacabey Belediyespor maçında yedeklere şans verecek

Erol Bulut kupadaki Karacabey Belediyespor maçında yedeklere şans verecek

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.

Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.

Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un, Karacabey Belediyespor maçında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor.

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