Erol Bulut: 'Kim eleştiriyorsa onlardan özür dileriz'

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiği ve eleştirilerin geldiği yorumunu değerlendiren ve "Bugün kadro tercihimiz de eleştirildi mi?" diye soran Erol Bulut "Evet gençlerle oynayacaktık. Biraz tecrübelilerle sahaya çıktık. Gençleri sahaya süremedik, kim eleştiriyorsa onlardan özür dileriz (!)" dedi.

Maçı değerlendiren Erol Bulut "Kalemize ilk gelen top, gol oldu. Futbolcularımız oyunu bırakmadı. 8-9 eksiğimiz olmasına; Gökhan Gönül ve Sosa'nın sakatlıklarına rağmen çok fazla değişiklik alternatifimiz yoktu. Arkadaşlarımız mücadelesini gösterdi ve galibiyet aldık. Futbolcularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Takımının üçüncü kez geriden geldiğinin hatırlatılması üzerine ise Erol Bulut "Fenerbahçe her zaman hücum oynar; baskılı oynar. Sezon başından bu yana bunu yapmaya çalışıyoruz. İstediğimiz olmadı. Herkes galibiyet istiyor. En çok galibiyet isteyen ben ve futbolcularım. Bazen eksiklikler olmadığında istediğinizi yapamıyorsunuz. Bu çalışmakla düzelecek. Bugün 4-1 kazandık ama 11'e 11 oynadığımızda zaman zaman iyi baskılar yaptık. Rakibe daha az pozisyon vermemiz lazım: Önümüzde biraz süreç var. Orada çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut "Taraftara mesajınız var mı?" sorusuna ise "Zor bir süreçten geçtik. Taraftarlarımız da haklı olarak bizi ve ftubolcuları eleştirdi. Medyada zaten cümleleri ve kelimeleri ağzıma almak istemiyorum. Kötü kelimeler, küfürler işittik. Yeni kurulan bir takımız. Zaman zaman belki istedikleri gibi gitmiyor ama bu bir süreç. Zaman alıyor. O zaman bizde biraz uzadı. Sezon başında sadece 4 haftalık bir süreç vardı. Bizim istediğimiz futbolu biraz değiştirdi. Süreç zaman alıyor. Bunu çalışmakla aşacağız. Biz Fenerbahçe için burada mücadele veriyoruz. Sonuna kadar o mücadelemizi vereceğiz" yanıtını verdi.

Erol Bulut, Mert Hakan Yandaş'ın, attığı son gol sonrası kendisine gelmesiyle ilgili olarak ise "Mert Hakan haftalardır gol atmak istiyor. İyi oynamaya çalışıyor. Transfer sürecini biliyorsunuz. Üzerinde baskı vardı. Gol attı, bize geldi. Onu tebrik ederim" diye konuştu.