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  3. Erol Bulut: Karşılık gösteren Anadolu takımları var

Erol Bulut: Karşılık gösteren Anadolu takımları var

Erol Bulut: Karşılık gösteren Anadolu takımları var

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçta çok pozisyon bulduklarını ama değerlendiremediklerini söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını belirterek, "İlk yarıda yakaladığımız birkaç pozisyon vardı. Çok gol pozisyonuna girdik, maalesef değerlendiremedik." dedi.

İkinci golü yedikten sonra oyuncularının her şeyi denediğini kaydeden Bulut, "Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Pozisyonları değerlendiremediğinizde bunlar oluyor." ifadelerini kullandı.

İyi bir çıkış yakaladıklarını anlatan Bulut, "Büyük takımların düşüşü sadece onlara bağlı değil, Anadolu takımlarına da bağlı. Karşılık gösteren Anadolu takımları var. Makas daraldı, eskisi gibi arada çok büyük farklılık yok. Biz de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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