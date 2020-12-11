Erol Bulut karar aşamasında

FENERBAHÇE’DE, Malatya maçının kadrosu şekillenmeye başladı. Kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz, Malatyaspor’a karşı görev yapamayacak. Teknik Direktör Erol Bulut’un, Tisserand’ın yanında şans vereceği ismi henüz belirlemediği ifade edildi.
45 yaşındaki çalıştırıcı, Lemos’un da sakatlığının devam etmesi nedeniyle o bölgede Sadık ya da Gustavo’dan birini oynatmayı düşünüyor. Gustavo’nun durumu orta saha üçlüsünü de netleştirecek.
Brezilyalı oyuncu savunmada yer alırsa orta saha Sosa, Ozan ve Mert Hakan Yandaş’tan oluşacak. Sadık stoperde görev alırsa, bu sefer orta alan kurgusundan Mert Hakan çıkacak ve buraya Luiz Gustavo girecek.
Erol Bulut, sakatlıkları bulunan Valencia ve Perotti’nin yokluğunda kanatlarda formayı Ferdi ve Pelkas’a vermeyi planlıyor.
Ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen ve Demir Grup Sivasspor'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında bu sezonu noktalayan Türkiye, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek.
Deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Sivasspor'da antrenör Bülent Albayrak, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık” dedi.
Celtic, UEFA Avrupa Ligi son maçında evinde karşılaştığı Lille'i 3-2 mağlup etti. Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90 dakikada sahada kalırken, 1 de asist yaptı.
Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında evinde AEK'yı 2-0 mağlup ederken, İngiliz ekibin ilk golünü milli futbolcu Cengiz Ünder kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Robin van Persie, Arsenal'de oynadığı dönemde teknik direktör Arsene Wenger'e, Giorgio Chiellini'nin transfer edilmesi için yalvardığını açıkladı.