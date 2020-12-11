Erol Bulut karar aşamasında

AKŞAM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Y. Malatya maçında oynatacağı 11'i belirlemeye çalışıyor.

FENERBAHÇE’DE, Malatya maçının kadrosu şekillenmeye başladı. Kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz, Malatyaspor’a karşı görev yapamayacak. Teknik Direktör Erol Bulut’un, Tisserand’ın yanında şans vereceği ismi henüz belirlemediği ifade edildi.



45 yaşındaki çalıştırıcı, Lemos’un da sakatlığının devam etmesi nedeniyle o bölgede Sadık ya da Gustavo’dan birini oynatmayı düşünüyor. Gustavo’nun durumu orta saha üçlüsünü de netleştirecek.

Brezilyalı oyuncu savunmada yer alırsa orta saha Sosa, Ozan ve Mert Hakan Yandaş’tan oluşacak. Sadık stoperde görev alırsa, bu sefer orta alan kurgusundan Mert Hakan çıkacak ve buraya Luiz Gustavo girecek.

Erol Bulut, sakatlıkları bulunan Valencia ve Perotti’nin yokluğunda kanatlarda formayı Ferdi ve Pelkas’a vermeyi planlıyor.