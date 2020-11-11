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aksam.com.tr
  • 11 Kasım 2020 Çarşamba 08:00
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Erol Bulut, kadroyu değiştiriyor

Erol Bulut, kadroyu değiştiriyor

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AKŞAM

İttifak Holding Konyaspor yenilgisi Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'un yeni kararlar almasına yol açtı.

İttifak Holding Konyaspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un kadroda bazı değişiklere gitmesi bekleniyor.

Bulut’un Caner’in yerine Novak’a şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle Konya maçında forma giyemeyen Sosa’nın yeniden takıma monte edilmesi bekleniyor.

Genç çalıştırıcının ileri uçta da bazı değişikler yapması bekleniyor.

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