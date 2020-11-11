Erol Bulut, kadroyu değiştiriyor

Avcı'nın projeleri karşısında yönetim şaştı kaldı

Trabzonspor, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Başarılı teknik adam, yaptığı kapsamlı sunum ve ortaya koyduğu projelerle Trabzonspor yönetimini mest etti.