Erol Bulut iç sahadaki sorunun sebebini merak ediyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Erol Bulut "Sebebi ne? Biz de onu bulmaya çalışıyoruz. Söyleyecek bir şeyimiz yok. Rakip dört, beş kere geldiyse üçünü değerlendirdi. Bu sorumluluk hepimize ait. Neden deplasmanda kazanıyoruz, evde kazanamıyoruz, bunun çaresini bulmamız gerekiyor. Evimizde son üç maçı kaybettik. Sorumluluk bize ait. Biz bunu kendi aramızda çözecek kadar dürüst olmalıyız. Bir sorun var. Ancak bunu en hızlı şekilde çözmemiz lazım. Oyun planımız var. Oyun planı olmayan takım zaten çıkıp bazı maçları çeviremez. Ancak o planı ne kadar yansıtabiliyoruz? Defans anlamında ciddi sorunlarımız var. Dört pozisyondan üçü gol oluyor, Beşiktaş maçında da aynısını yaşadık. Mental bir sorun var" dedi.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Gecenin kahramanlarından Umut Bulut maç sonu açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Gecenin kahramanlarından Adem Büyük, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 12. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçı 0-0 sona erdi.
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
SÜPER Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen Trabzonspor, 12'nci hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Göztepe'yi 3-2 yendi ve galibiyet hasretine son verdi.