Erol Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'e ilk 11'de görev verecek

Türkiye

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Alternatifli bir kadroya sahip olan Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe, üst üste gelen galibiyetlerin ardından ligde de erkenden şampiyon ilan edilmişti ancak Kadıköy'de alınan Konyaspor yenilgisinin ardından genç hoca çıkardığı on bir ve yaptığı değişiklikler yüzünden hedef tahtasına oturtuldu.



Hatalardan ders çıkarmayı bilen bir takım olduklarını söyleyen Erol Hoca "Başından beri hep temkinli konuşuyorum. Gerçek Fenerbahçe'nin henüz daha ortaya çıkmadığını söylüyorum. Bir iki galibiyetle şampiyonluk gelmeyeceği gibi bir yenilgiyle de lige havlu atacak değiliz" ifadelerini kullandı.

SİNAN GÜMÜŞ GÖREVE

Ellerinde alternatifli bir kadro olduğunu söyleyen Bulut, arka arkaya yaşanan sakatlık ve hastalıkların uzun lig maratonunda beklenen bir şey olduğunu ifade etti. Erol Hoca, koronavirüse yakalanan Valencia'nın yerine Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü monte etmeye hazırlanıyor.

Sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı olan ve dün Karagümrük'le oynanan hazırlık karşılaşmalarında forma giyemeyen Sosa, Samatta ve Tolga Ciğerci'nin bugün takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. Bununla birlikte Bulut'un en büyük endişesi milli oyuncuların sakatlanması.