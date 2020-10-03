Erol Bulut, Fenerbahçe yönetimini böyle ikna etti: Ben Papiss Cisse'ye kefilim

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Fenerbahçe yönetiminin kafasında Papiss Cisse'yle ilgili soru işaretleri vardı ancak teknik direktör Erol Bulut ‘ben ona kefilim' diyerek transferin önünü açtı ve 1+1 yıllık imzalar atıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, önceki gün 1+1 yıllık sözleşmeye imzasını atan Alanyaspor’dan öğrencisi Papiss Cisse’nin transferini başından beri istiyordu. Yönetim, Samatta transferinin ardından listedeki diğer forvetler için harekete geçerken Başkan Ali Koç, “Samatta’yı bonservisiyle aldık, ikinci forveti de bonservissiz alalım” görüşünü ortaya attı. Bunun üzerine Sarı- Lacivertliler’in teknik direktörü Erol Bulut, Frey’in de kiralık gitmesinin ardından çok istediği ve tam da onun oyun stiline uyan pivot santrfor Cisse için bastırdı, sonunda da mutlu sona ulaştı. Yönetimin kafasında, oyuncunun hem 35 yaşında olması hem de bir süredir takımsız olması sebebiyle bazı soru işaretleri vardı. Tecrübeli hoca ise bu noktada hemen devreye girdi.

SAMATTA’NIN ALTERNATİFİ OLACAK



Bulut, Cisse ile ilgili olarak, “Ben ona kefilim. Alanya’da birlikteydik ve onu iyi tanıyorum. Son derece çalışkan ve karakterli bir futbolcudur. Ondan en iyi verimi alacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Yaşına bakmayın. Kimse merak etmesin, önümüzde bir Milli ara var ve 3-4 hafta içerisinde tam olarak hazır hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

Şu an için Samatta’nın alternatifi gibi gözüken ve imzayı atar atmaz idmanlara başlayan 35 yaşındaki Senegalli’nin, hazır hale geldiğinde rakibe göre Samatta ile birlikte ileride oynatılması düşünülüyor. Bu doğrultuda genç hocanın, diğer yeni transferlerden Thiam ve Enner Valencia’yı da kanatlarda kullanmayı planladığı konuşuluyor.

LİSANSI ÇIKTI, KADROYA ALINDI



Karagümrük maçının taktik idmanında dün akşam takımla çalışan Cisse bugünkü maçın kadrosuna alındı. Dün lisansı çıkarılan golcü oyuncunun çalışmada teknik direktör Erol Bulut ile görüşüp, "Bireysel olarak iyi çalıştım. 11'de bile oynarım dediği" öğrenildi. Bulut da idmandaki görüntüsü beğendiği Cisse’yi maç kadrosuna dahil etti.