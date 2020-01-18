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aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 18:26
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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 18:26

Erol Bulut farkı galibiyeti kızına armağan etti

Erol Bulut farkı galibiyeti kızına armağan etti

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Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmada yakaladıkları pozisyonları iyi değerlendirip sahadan farklı galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce hedefleri olan 3 puanı almayı başardıklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarını anlatan Bulut, "Hücum hattıyla savunma arasındaki arayı iyi kapatamadık. Ondan dolayı da ilk yarıda rakibimize 2-3 pozisyon verdik. Tabii kırmızı karttan sonra işimiz daha da kolaylaştı. Daha sonra pas oyununa döndük, yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik ve nitekim de 5-1'lik bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Bundan sonraki maçlara aynı doğrultuda devam edeceklerini kaydeden Bulut, "Geçen sezonki pozisyondan daha iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Bu da 'ilk 8 içerisinde yer alıyor' demek. Daha iyisini de yapmaya çalışacağız. Ayrıca bugünkü galibiyetimizi dün doğum günü olan kızıma armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

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