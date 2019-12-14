Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.215
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Erol Bulut: Eski İngiliz futbolu gibi oldu

Erol Bulut: Eski İngiliz futbolu gibi oldu

Erol Bulut: Eski İngiliz futbolu gibi oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Böyle bir maçta ya duran toplardan ya şutlardan ya da düşen ikinci topları kazanıp pozisyon bulabiliyorsunuz. Bunu oyuncularımız denedi ama maalesef golü bulamadık." dedi.

Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada, 3 puan almak istediklerini ancak saha şartlarının buna izin vermediğini belirterek, "İstediğimiz  hücum organizasyonlarını sahaya tam anlamıyla yansıtamadık. Eski İngiliz futbolu gibi oldu biraz. Uzun at, düşen toplara yaklaş, şut... Maalesef öyle de yaptık." diye konuştu.

Maçı kazanacak pozisyonları da yakaladıklarını anlatan Bulut, "Böyle bir maçta ya duran toplardan ya şutlardan ya da düşen ikinci topları kazanıp pozisyon bulabiliyorsunuz. Bunu oyuncularımız denedi ama maalesef golü bulamadık. Sonuçta bir puanla ayrılmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Tomas: "Bir puanı hak ettik"

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas zorlu hava şartlarında 90 dakika boyunca çok iyi mücadele eden oyuncularını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Karşılaşmada bir puanı hak ettik. Maçtan önce farklı bir kadro hazırladık ama hava şartlarını gördükten sonra değişiklik yapma mecburiyetinde kaldık. Sonra bu oyuncuları oyuna aldık. 90 dakika iyi mücadele ettik ve bir puan kazandık."


Başak Dizer: Kıvanç'ı hiç kıskanmam
Ahmet Rıfat Şungar'ı çabuk unuttu! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkı
Ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan sosyal medyanın gündeminde!
Emre Altuğ şaşırttı: 'Örnek çift demeyelim'
Ece Çeşmioğlu o diziyle dönüyor
<p>Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Büyükmelen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye

Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı, “Sevdiğime Bir Şey Olmasın” Diye Feryat Etti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

1890'lı yıllarda bir üniversite öğrencisi insanları gizlice böyle görüntüledi

Tapu'da yeni dönem başlıyor! Artık E-Devlet'ten alınabilecek