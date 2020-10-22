Erol Bulut eleştirilerin odağındaki Samatta'ya destek verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, golcüsü Samatta ile özel bir görüşme yaptı.
Taraftarın eleştirilerine rağmen, performansından memnun olduğunu Tanzanyalı golcüye ileten Bulut, "Milli takım arası ve uzun yolculuk sebebiyle yaşadığın düşüş normal. Trabzonspor maçında da 11'de olacaksın. Senden gol bekliyorum. Kazanırsak takım olarak öz güvenimiz hayli artacak" diye konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularıyla toplantı gerçekleştirdi.
Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in takıma yönelik eleştirileri Florya'yı rahatsız etti, işte yaşananlar burada...
Göztepe'yi deplasmanda mağlup etmeyi başaran F.Bahçe'de ofansif istatistikler öne çıktı. Bu sezon ilk kez 3 gol atan Bulut'un takımında yüksek hücum gücü göze çarptı
Lens ve Boyd'un lisansı askıya alındı. N'Koudou, Hasic ve Atakan'ın sakatlıkları var. Ghezzal ise henüz hazır değil. Denizlispor maçı öncesi sadece Gökhan Töre problemsiz.
Üç haftadır Süper Lig'den uzak kalan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın galibiyetle geri dönüş yapmak istiyor.
Beşiktaş'ta Ljajic'i eski formuna döndürmek için harekete geçildi, ekstra idman ve diyet hazırlanıyor.