Erol Bulut: 'Doğruları yapınca bu takımın önünde kimse duramaz'

Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin faturası, kadro tercihi ve oyuna yaptığı müdahaleler nedeniyle Erol Bulut'a kesildi.

Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin faturası, kadro tercihi ve oyuna yaptığı müdahaleler nedeniyle Erol Bulut’a kesildi. Bulut ise maçtan sonraki açıklamalarında oyuncularını eleştirmişti. Ancak 45 yaşındaki teknik adam, derbi yenilgisini bir an önce arkalarında bırakmaları gerektiğini söyledi.

Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre; Takımıyla bir konuşma yapan Erol Bulut, “Yeni kurulmuş bir takımız. Bu tarz yol kazaları yaşamamız normal ancak ben bu kadroya inanıyorum. Süper Lig’in en güçlü kadrosu biziz” ifadelerini kullandı.

Hatalardan ders çıkarmanın önemli olduğuna vurgu yapan başarılı çalıştırıcı, “Bunu başarıp, doğruları yapmaya başladığımız zaman inanıyorum ki bu takımın önünde kimse duramaz” dedi.

Taraftarlara da seslene Erol Bulut, kendilerine biraz daha sabır gösterilmesini talep etti.

45 yaşındaki çalıştırıcı son olarak oyuncularına, “Kafanızı dik tutun. Ayağa kalkıp şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam edeceğiz” sözlerini sarf etti.