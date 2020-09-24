  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Eylül 2020 Perşembe 12:24
  • |
  • Son Güncelleme:

Erol Bulut derbide Sosa ve Mert Hakan'ı oynatmayı düşünüyor

Erol Bulut derbide Sosa ve Mert Hakan'ı oynatmayı düşünüyor

Paylaş

Hürriyet

Erol Bulut'un orta saha kurgusunda Gustavo-Sosa-Tolga Ciğerci'yi değerlendireceği, önlerinde de Mert Hakan Yandaş'a forma vererek milli oyuncuyu gole yakın oynatmayı planladığı öğrenildi.

Zorlu ve stresli geçen Hatay maçının ardından hiç ara vermeden derbi hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de Erol Bulut’un yardımcıları Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı ve analist İbrahim Kemal Menderes şu soruya cevap arıyor: Oyunun seyrini belirleyecek olan orta sahayı Sosa’lı mı, yoksa Sosa’sız mı sahaya sürmek. Ayak serçe parmağının arkasında kırık olsa da bandaj ve iğneyle oynamasında bir sakınca görülmeyen Arjantinli yıldızın, asıl handikabı idman ve maç eksikliği.

Sosa-Tolga-Gustavo'nun önünde Mert

Erol Bulut’un maçın kaderini belirleyecek orta saha kurgusunda Gustavo-Sosa-Tolga Ciğerci üçlüsünü değerlendireceği, önlerinde de Mert Hakan’a forma vererek genç oyuncuyu gole yakın oynatacağı ihtimali ise giderek kuvvet kazanıyor. Orta sahada en hareketli oyuncu olan ve kesici özelliğiyle öne çıkan Tolga Ciğerci’den de vazgeçmeyeceği tahmin edilen Erol Bulut’un diğer bir alternatif orta saha formülü ise Gustavo-Tolga Ciğerci-Mert Hakan Yandaş’la başlayıp Sosa’yı ilk iki maçta olduğu gibi ikinci yarı oyuna dahil ettikten sonra Mert Hakan’ı ileri kaydırmak.

Defansın göbeği de net değil

Ortada sahadaki kararın bugünkü idmandan sonra netleşmesi beklenirken defansın göbeğinde oynayacak isimler de belli değil. Hatay maçında stoperde Zanka-Lemos ikilisine şans veren Bulut’un derbide bu bölgeyi yine aynı isimlerle mi, Tisserend-Lemos şeklinde mi kuracağı da merak konusu. Genç hocanın burada da hazırlık maçları dahil 6 maçtır stoperde oynayan Zanka’yla yola devam edip sonraki maçlarda Tisserand’a şans vereceği düşünülüyor. Kanatlarda Thiam-Valencia ikilisinin görev bulması, onların arkasında da Mert Hakan’ın gol silahı olarak sahaya sürülmesi bekleniyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe'den KAP'a transfer açıklaması
Fenerbahçe'den KAP'a transfer açıklaması

Fenerbahçe'den KAP'a transfer açıklaması

Fatih Terim aradığı ismi İtalya'da buldu
Fatih Terim aradığı ismi İtalya'da buldu

Fatih Terim aradığı ismi İtalya'da buldu

Fatih Terim'den Albayrak'a sert çıkış
Fatih Terim'den Albayrak'a sert çıkış

Fatih Terim'den Albayrak'a sert çıkış

Çorum Şehir Stadı hizmete girdi

SPOR GÜNDEMİ

Transferde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
Transferde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Transferde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Fenerbahçe ve Galatasaray, Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir transferinde karşı karşıya geldi.

Aboubakar İstanbul'a geldi
Aboubakar İstanbul'a geldi

Aboubakar İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi. Tecrübeli golcüyü taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Caner Erkin Beşiktaş'ı icraya verdi
Caner Erkin Beşiktaş'ı icraya verdi

Caner Erkin Beşiktaş'ı icraya verdi

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, siyah - beyazlı kulübe icra takibi başlattı.

Fenerbahçe'de derbi öncesi Jose Sosa ikilemi
Fenerbahçe'de derbi öncesi Jose Sosa ikilemi

Fenerbahçe'de derbi öncesi Jose Sosa ikilemi

Erol Bulut'un orta saha kurgusunda Gustavo-Sosa-Tolga Ciğerci'yi değerlendireceği, önlerinde de Mert Hakan Yandaş'a forma vererek milli oyuncuyu gole yakın oynatmayı planladığı öğrenildi.

Nazım Sangare çubukluyu giydi! İşte sözleşme detayları...
Nazım Sangare çubukluyu giydi! İşte sözleşme detayları...

Nazım Sangare çubukluyu giydi! İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe, Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Erol Bulut savunmayı çözdü, sıra hücumda
Erol Bulut savunmayı çözdü, sıra hücumda

Erol Bulut savunmayı çözdü, sıra hücumda

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son iki sezonda en çok sıkıntı yaşanan defansa neşteri vurdu, burada başarılı oldu. Bulut, şimdi de ekip üzerinde rötuşlar yaparak arzuladığı takıma ulaşmak isteyecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.