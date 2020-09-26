Erol Bulut derbi 11'i için 2 bölgede kararsız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, derbiye dair 11 kararını henüz vermedi.
Savunmada Lemos'un 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılırken, partneri için Zanka ile Tisserand arasında seçim yapılacak.
Orta alanda Gustavo ve Tolga'nın yanı sıra Sosa'nın 11 başlayacağı belirtiliyor. Kanatlarda ise Thiam-Valencia ikilisi favori...
Bulut son kararını bugün verecek. Samatta ilk 11 başlamazsa santrfor Frey olacak.
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı.
Sezon öncesi Bolu'da planlanan kampı iptal eden Fatih Terim, takımı Florya'da tuttu. Oyuncularının sessiz maçlara alışması için sık sık çift kale maç yaptıran İmparator, tesis çalışanlarını bile dışarı çıkarıp içeride sadece kuş sesine imkân tanıdı.
İzolasyon süreci biten ve takımın başına dönen Beşiktaş Teknik Direktörü, cuma günü yapılan idmanda "Ne olursa olsun Rio Ave elenmeyecek bir takım değildi. Burası Beşiktaş. Bir an önce toparlanın" dedi.
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Fenerbahçe'nin genç teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray'a karşı çıkaracağı derbi 11'ine bugün karar verecek.