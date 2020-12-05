Erol Bulut: Denizlispor maçıyla yeni bir döneme giriyoruz

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Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3 mağlup olarak ağır bir yara alan Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Teknik direktör Erol Bulut, zorlu maç öncesi yaptığı açıklamada “Galibiyet serisi başlatıp yeni bir döneme gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde hem mağlubiyet yaşadı hem de sakatlanan Ademi, Perotti ve Lemos ile cezalı Gustavo’yu kaybetti. Sarı-Lacivertliler, hafta boyunca bu yenilginin izlerini ortadan kaldırmaya çalıştı.



Teknik direktör Erol Bulut, “Oyuncularımızın kafalarında oluşan olumsuz düşünceleri mümkün olduğu kadar silmek için uğraştık. Bu konuda ne kadar başarılı olduğumuzu Denizlispor maçında test edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“DENİZLİSPOR MAÇIYLA YENİ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ”

45 yaşındaki çalıştırıcı, bu karşılaşmanın kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Erol Bulut, “İnanıyorum ki Denizli deplasmanında galip geleceğiz ve yeni bir seri başlatıp, yeni bir döneme gireceğiz. Bu süreçte, ilk yarının sonuna kadar istediğimiz sonuçları alacağımız konusunda takımıma güveniyorum” diye konuştu.

“EN ÖNEMLİ MAÇ, BİR SONRAKİ MAÇTIR”

Bulut, maç maç ilerlemeye çalışacaklarını söyledi. Başarılı teknik adam, “Her karşılaşmayı ayrı ayrı değerlendireceğiz. Bizim için en önemli maç, oynayacağımız bir sonraki maçtır. Bu şekilde ilerleyerek hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.