Erol Bulut: 'Denizlispor maçında hücumdaki liderim sensin'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Denizlispor deplasmanında, Beşiktaş yenilgisinin yaralarını sarmak istiyor ve işi sıkı tutuyor. 45 yaşındaki hoca, bu zorlu maçta en çok Mert Hakan Yandaş'a güveniyor.
Oyuncusuyla özel bir görüşme yapan Bulut, "Hücumdaki liderim sensin" derken, Gençlerbirliği maçındaki gibi bir performans beklediğinin altını çizdi. Gustavo'nun yokluğunda takım savunmasına yardım etmesi konusunda da talepte bulundu.
İLK 11 MAÇINDA GOLÜNÜ ATMIŞTI
Fenerbahçe'ye yılın transferi olarak gelen Mert Hakan, yaşadığı sakatlık dolayısıyla bu sezon sadece bir maçta ilk 11'de görev yapabildi o da G.Birliği deplasmanı oldu. 26 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda forma giydiği karşılaşma, sarılacivertlilerin en iyi istatistiklere ulaştığı mücadeleydi. Yandaş da o maçta ilk golünü atmıştı.
Geçen sezonun zirve adayı takımı Trabzonspor, bu sezon yaşadığı kötü başlangıcı Abdullah Avcı ile adım adım düzeltiyor.
Beşiktaş formasıyla son 3 maçta 4 gol atarak önemli bir çıkış yakalayan Aboubakar'ın sözleşmesiyle ilgili olarak önemli bir detaya ulaşıldı. Porto'dan bonservis bedeli olmadan alınan Kamerunlu forvet, Kartal'dan başka bir takıma satılırsa gelirin yarısı Portekiz ekibine gidecek.
Süper Lig'de 7 maçtır kalesini kapatamayan Altay Bayındır'a teknik heyetten destek geldi. Genç kaleciyle görüşen antrenör Volkan Demirel'in, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Kafaya takmadan yola devam etmelisin" dediği öğrenildi.
Avrupa'dan iki farklı kulüpten yetkililerin maçı izleyeceği, bunlardan birinin Fransız ekibi Lyon olduğu öğrenildi
Mbaye Diagne, Aslan'ın son 8 golünün beşine imzasını attı. Üst üste Kayseri ve Rize sonrasında Hatay ağlarını da sarstı.
Fenerbahçe'nin hocası, Mert Hakan Yandaş'tan Gençlerbirliği maçındaki gibi bir performans isterken, Gustavo'nun yokluğunda takım savunmasına yardım etmesini de talep etti.