Erol Bulut: 'Denizlispor maçında hücumdaki liderim sensin'

Sabah

Fenerbahçe'nin hocası, Mert Hakan Yandaş'tan Gençlerbirliği maçındaki gibi bir performans isterken, Gustavo'nun yokluğunda takım savunmasına yardım etmesini de talep etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Denizlispor deplasmanında, Beşiktaş yenilgisinin yaralarını sarmak istiyor ve işi sıkı tutuyor. 45 yaşındaki hoca, bu zorlu maçta en çok Mert Hakan Yandaş'a güveniyor.

Oyuncusuyla özel bir görüşme yapan Bulut, "Hücumdaki liderim sensin" derken, Gençlerbirliği maçındaki gibi bir performans beklediğinin altını çizdi. Gustavo'nun yokluğunda takım savunmasına yardım etmesi konusunda da talepte bulundu.

İLK 11 MAÇINDA GOLÜNÜ ATMIŞTI

Fenerbahçe'ye yılın transferi olarak gelen Mert Hakan, yaşadığı sakatlık dolayısıyla bu sezon sadece bir maçta ilk 11'de görev yapabildi o da G.Birliği deplasmanı oldu. 26 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda forma giydiği karşılaşma, sarılacivertlilerin en iyi istatistiklere ulaştığı mücadeleydi. Yandaş da o maçta ilk golünü atmıştı.