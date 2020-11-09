Erol Bulut değişiklik hakkının tamamını kullanmamakta ısrarcı

Dünyada koronavirüs pandemisi başladığından beri UEFA ve IFAB tarafından özel izinle yapılan 5 oyuncu değişikliği bilhassa Erol Bulut döneminde her maça göre farklı değerlendiriliyor.
Bu sezon geniş ve alternatifli kadrosuyla dikkat çeken sarı-lacivertlilerde 8 haftalık süreçte genelde rakibe göre bir değişiklik hamlesi izlendi. Dünyada koronavirüs pandemisi başladığından beri UEFA ve IFAB tarafından özel izinle yapılan 5 oyuncu değişikliği bilhassa Erol Bulut döneminde her maça göre farklı değerlendiriliyor. Bu sezon geniş ve alternatifli kadrosuyla dikkat çeken sarı-lacivertlilerde 8 haftalık süreçte genelde rakibe göre bir değişiklik hamlesi izlendi. Süper Lig'de 8 haftalık sürecin ortalaması 4 olarak ortaya çıktı.
Erol Bulut ve teknik ekibi, Çaykur Rizespor maçıyla başlayıp Konyaspor karşılaşmasına kadar gelen sürede hem transferlerin gelişi hem de maçların zorluğuna göre hamleler yaptı.
Özellikle Konyaspor maçında Mert Hakan'ın süre almaması ve 5 değişiklik hakkının kullanılmaması sonrası gündem hamleler oldu.
İşte hafta hafta değişiklik sayıları:
Ç.Rizespor (4): Valencia, Sinan, Ozan, Sosa
Hatayspor (5): Sosa, Sinan, Mert Hakan, Novak, Deniz
Galatasaray (3): Samatta, Ferdi, Mert Hakan
Karagümrük (4): Mert Hakan, Sinan, Tolga, Cisse
Göztepe (4): Mert Hakan, Ferdi, Sinan, Cisse
Trabzonspor (4): Novak, Mert Hakan, Cisse, Ademi
Antalyaspor (5): Perotti, Cisse, Mert Hakan, Sinan, Ademi
Konyaspor (4): Perotti, Cisse, Ferdi, Ademi
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